Как продлить свежесть рыбы в холодильнике и морозилке, а также сколько можно хранить рыбу при комнатной температуре - узнайте в материале УНИАН.

Покупая рыбу, далеко не всегда мы планируем готовить ее сразу - часто оставляем "на потом", складывая в холодильник или морозильную камеру. Из-за регулярных отключений света появилась еще одна проблема - можно ли хранить рыбу в воде, например, в ванной. УНИАН выяснил, как сделать так, чтобы купленный продукт не пропал и остался свежим.

Ранее мы говорили о том, как хранить сырое мясо без холодильника.

Как хранить не очищенную рыбу и можно ли - раскрываем секреты

На самом деле, перед тем, как выбирать для рыбы то или иное место хранения, продукт нужно подготовить:

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выпотрошить внутренности - они начинают портиться в первую очередь;

- они начинают портиться в первую очередь; промыть тушку под проточной водой - обязательно смыть грязь;

- обязательно смыть грязь; протереть рыбу бумажными полотенцами - убрать влагу;

- убрать влагу; сложить в бумажные пакеты - не полиэтилен, иначе рыба "задохнется".

Все эти действия нужно выполнять тщательно - халатность приведет к быстрой порче продукта. Один из самых важных этапов - обтирание тушки полотенцами. Помните - чем больше останется влаги - тем выше вероятность, что рыба протухнет.

Как долго можно хранить свежую рыбу в холодильнике - сроки и правила

Для того, чтобы ваша аппетитная рыбка хранилась как можно дольше, найдите ей самое холодное место в холодильной камере. Идеальный вариант, конечно - это хранить рыбу на льду. Так делают в магазинах - вы можете использовать крошку или ледяные кубики. Достаточно лишь найти глубокую емкость, высыпать в нее лед, сверху уложить рыбу и засыпать льдом.

Если такой вариант вам не подходит, то используйте самую верхнюю полку холодильника - там прохладнее всего. Оберните рыбу в бумажный пакет или оберточную бумагу и оставьте на верхней полке. Альтернативный вариант - выложить рыбу на посудину и обернуть пленкой. Хранить продукт можно 1-2 дня (в случае со льдом срок увеличивается до трех дней).

Сколько можно хранить рыбу в морозилке - советы и лайфхаки

Кусок свежей рыбы или ее тушку можно заморозить, но делать этого не рекомендуют. Дело в том, что свежая рыба при заморозке в домашних условиях теряет огромное количество питательных веществ. Несмотря на всю мощность бытовых морозильных камер, с промышленной заморозкой они, все-таки, не сравнятся.

Если уж пришлось замораживать, то делайте это правильно - очистите рыбу от внутренностей, промойте водой и обсушите полотенцами. Затем разложите на противне и уберите в морозилку на 3-5 часов. После того, как рыба замерзнет, снимите тушки с противня и переложите в пакет. Кстати, целиком лучше хранить только небольшую рыбку - крупную рекомендуется нарезать кусками или разделать на филе. В состоянии заморозки рыба может храниться от 3 до 12 месяцев - в зависимости от ее сорта.

Как долго сохранить рыбу без холодильника - проверенные методы

Если в силу каких-либо причин вы не можете или не хотите хранить рыбу в холодильнике (морозилке), ее можно уберечь от порчи другими способами:

засолить - натереть рыбу солью, выложить в таз, сверху плотно засыпать солью, убрать в прохладное место (срок хранения - 4 суток);

- натереть рыбу солью, выложить в таз, сверху плотно засыпать солью, убрать в прохладное место (срок хранения - 4 суток); засушить - засолить так, как указано выше, а потом развесить на крючки в прохладном месте (срок хранения сушеной рыбы - до 90 дней).

Также рыбные тушки можно замариновать. Разрежьте их по хребту и щедро посыпьте солью. Далее оберните в лоскут ткани, пропитанный уксусным раствором (2 ч.л сахара на 0,5 л уксуса) и поставьте в прохладное место. Срок хранения маринованной рыбы - 7-10 дней.

ВАЖНО: вне зависимости от способа, который вы выбираете, рыбу нужно выпотрошить и удалить жабры. Кстати, некоторые люди думают, что рыбу можно хранить в воде - это не так. Мертвая, она в жидкости будет разлагаться еще быстрее, чем без нее.

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