Как растянуть вещь из хлопка и какое средство восстановит шерстяной свитер - узнайте в материале УНИАН.

Иногда даже самые опытные хозяйки сталкиваются с проблемой - достают из стиральной машинки вещи, а они вдруг оказываются на два-три размера меньше прежнего. Это происходит из-за неправильного режима стирки или неподходящих моющих средств.

УНИАН расскажет, растягивается ли хлопок после стирки и что в таком случае делать с шерстяными вещами.

Как растянуть вещь из хлопка - рекомендации

Если после стирки вы обнаружили, что любимая одежда из хлопка превратилась в экземпляр из "Детского мира", скорее используйте рекомендуемые средства, чтобы восстановить ее:

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Полотенце - выложить одежду на ровную поверхность, застеленную полотенцем, скатать в трубочку, аккуратно нажать и развернуть, а затем слегка потянуть севшую одежду.

- выложить одежду на ровную поверхность, застеленную полотенцем, скатать в трубочку, аккуратно нажать и развернуть, а затем слегка потянуть севшую одежду. Холодная вода - замочить вещь в холодной воде на 20-25 минут и оставить сушиться в горизонтальном положении.

- замочить вещь в холодной воде на 20-25 минут и оставить сушиться в горизонтальном положении. Уксус - натереть севшую одежду губкой, пропитанной 9% уксусом, повесить на вешалку и оставить сушиться.

- натереть севшую одежду губкой, пропитанной 9% уксусом, повесить на вешалку и оставить сушиться. Секретный раствор - развести в воде 3 ст.л нашатыря, 1 ст.л водки и 1 ст.л скипидара. Замочить в этой смеси одежду на полчаса, затем прополоскать в чистой воде и оставить сушиться.

- развести в воде 3 ст.л нашатыря, 1 ст.л водки и 1 ст.л скипидара. Замочить в этой смеси одежду на полчаса, затем прополоскать в чистой воде и оставить сушиться. Молоко - в равных количествах смешать воду и молоко, замочить там вещи на полчаса. Потом прополоскать в теплой воде и высушить на полотенце.

Альтернативный вариант - принять горячий душ в севших вещах. Потоки воды высокой температуры будут воздействовать на ткани, а вам нужно лишь помочь - потянуть их в нужном направлении.

Как растянуть шерстяную вещь после стирки - советы

Севшие шерстяные вещи - распространенная проблема, когда из-за неправильного режима в СМА любимый свитер может стать на несколько размеров меньше. В случае с шерстью тоже можно спасти ситуацию, если знать хитрости:

Уксус - наполнить миску теплой водой, развести там 1-2 ст.л уксуса, замочить одежду на полчаса, периодически растягивая ее руками. Потом прополоскать вещь в чистой воде и оставить сушиться.

- наполнить миску теплой водой, развести там 1-2 ст.л уксуса, замочить одежду на полчаса, периодически растягивая ее руками. Потом прополоскать вещь в чистой воде и оставить сушиться. Холодная вода - смочить верхнюю часть свитера или платья холодной воды, выложить одежду на горизонтальную поверхность и вытянуть плечи вверх. Зафиксировать чем-нибудь тяжелым и оставить на ночь.

- смочить верхнюю часть свитера или платья холодной воды, выложить одежду на горизонтальную поверхность и вытянуть плечи вверх. Зафиксировать чем-нибудь тяжелым и оставить на ночь. Перекись - наполнить тазик холодной водой и развести 2 ст.л перекиси, замочить вещь в растворе на 2 часа и потом оставить сушиться.

- наполнить тазик холодной водой и развести 2 ст.л перекиси, замочить вещь в растворе на 2 часа и потом оставить сушиться. Вешалка - прополоскать изделие в теплой воды и повесить на плечики, чтобы под тяжестью мокрой ткани одежда немного растянулась.

- прополоскать изделие в теплой воды и повесить на плечики, чтобы под тяжестью мокрой ткани одежда немного растянулась. Утюг - выставить минимальную температуру и слегка отпарить одежду.

Для того, чтобы вам не пришлось каждый раз растягивать севшие вещи, внимательно изучайте этикетки - там указана информация о том, как правильно стирать ту или иную одежду. Также важно запомнить, что в горячей воде лучше вещи не стирать, соответственно, выставляйте в СМА среднюю температуру.

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