Если не знаете, куда применить рассол, то вам поможет рецепт потрясающего и простейшего соуса.

Когда остался рассол от огурцов, многие делятся на два лагеря: кто-то его выливает, а кто-то пьет после бурного вечера. Однако, есть и новый способ, который поразит даже искушенных гостей.

Ранее мы рассказывали, как приготовить сало в рассоле с сахаром и можно ли использовать масло из консервов.

Куда применить рассол от огурцов - варианты

Рассол из-под огурцов может сделать майонез менее жирным и придать ему небольшую пикантность. Главное - знать, в каких пропорциях готовить импровизированный соус.

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Для этого достаточно добавить рассол в майонез в соотношении 1:3. Затем тщательно перемешать до однородности. Точно такой же фокус можно провернуть и со сметаной. Таким образом она может стать освежающей заправкой для салатов, добавкой к вареникам или макаронам.

Что делать с оставшимся рассолом еще

Жидкость из-под огурцов можно также использовать, чтоб замариновать шашлык, рыбу или лук. Гурманам, которые любят эксперименты, стоит попробовать отварить картофель для салата в рассоле. Это добавит гарниру пикантных ноток, а такой вариант картошки точно понравится вашим близким.

Пригодится маринад и как замена обычного уксуса. Его можно добавить в салат для вкуса или в борщ для сохранения цвета свеклы.

Вы удивитесь, но обычный рассол поможет очистить грязные сковородки и решетки для гриля. Достаточно их полить этой жидкостью и ненадолго оставить перед мытьем.

Кроме этого, маринад поддерживает кислую среду в почве для растений, которые в этом нуждаются (гортензия, рододендрон, азалия). Для этого нужно всего лишь сбрызнуть рассолом грунт вокруг цветов.

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