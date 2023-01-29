Масло из консервов - не только закуска, но и неплохой ингредиент к основным блюдам, особенно, если вы хотите сэкономить на деньгах и маринаде. Читайте, куда можно использовать масло из-под рыбных консервов.

Давайте признаемся: многие пьют жидкость, которая остается после консервированной рыбы. Она очень вкусная, если закусить черным хлебом или добавить специи. УНИАН рассказывает, можно ли использовать масло из-под рыбных консервов, чтобы не выливать его.

Ранее УНИАН писал, как выбрать рыбу в консервах.

Можно ли использовать масло из консервов - позаботьтесь о здоровье

Сразу стоит отметить, что однозначных запретов врачей, можно ли самому есть масло из консервов, нет. Это, скорее, вопрос вкуса и привычки. Нравится - пейте на здоровье. В то же время приправленного специями масла лучше избегать, если не уверены в его качестве.

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Хотя главный вопрос, можно ли использовать масло из-под рыбных консервов, остается открытым. Масло из-под рыбы, как уже выше упоминалось, самому лучше все же не пить - хотя бы потому, что это слишком калорийная закуска. К тому же не все "желудки мира" могут вынести такой "подарок", преподнесенный вашим аппетитом.

Куда можно использовать масло из-под рыбных консервов - топ блюд, о которых вы не догадывались

Рыбный сок можно есть с картофелем, заправлять салаты, жарить на масле другие продукты, например, яичницу.

Вот несколько вариантов, как можно использовать масло из-под рыбы:

Соус к салату "Цезарь". Всего одну чайную ложку масла из-под консервов добавляют к заправке с лимонным соком и горчицей. Это разнообразит и вместе с тем подчеркнет вкус анчоусов и креветок - основных ингредиентов салата.

Всего одну чайную ложку масла из-под консервов добавляют к заправке с лимонным соком и горчицей. Это разнообразит и вместе с тем подчеркнет вкус анчоусов и креветок - основных ингредиентов салата. Яичница, жареная рыба. Масло из консервов рекомендуют использовать вместо растительного масла. Яичнице такой компонент придаст пикантных ноток, а вкус рыбы только усилит.

Масло из консервов рекомендуют использовать вместо растительного масла. Яичнице такой компонент придаст пикантных ноток, а вкус рыбы только усилит. Итальянская паста. Масло из-под консервов используют в соусах к пасте вместе с лимонным соком и водой. Еще масло добавляют в саму пасту после варки. Перед этим рекомендуется смешать соус с помидорами и рыбой.

Масло из-под консервов используют в соусах к пасте вместе с лимонным соком и водой. Еще масло добавляют в саму пасту после варки. Перед этим рекомендуется смешать соус с помидорами и рыбой. Пицца, пирожки, соленые маффины . Масло добавляют в процессе приготовления теста вместо воды. Это же касается и другой выпечки. Бояться не стоит - масло из-под консервов не ухудшит качестве теста и не будет препятствовать его подъему.

. Масло добавляют в процессе приготовления теста вместо воды. Это же касается и другой выпечки. Бояться не стоит - масло из-под консервов не ухудшит качестве теста и не будет препятствовать его подъему. Лед . Не выбрасывайте содержимое консервов после их использования. Вместо этого его можно заморозить в холодильнике и, по мере приготовления блюд, использовать в качестве важных ингредиентов. Например, добавлять в супы.

. Не выбрасывайте содержимое консервов после их использования. Вместо этого его можно заморозить в холодильнике и, по мере приготовления блюд, использовать в качестве важных ингредиентов. Например, добавлять в супы. Овсянка с лососем. Чтобы разнообразить завтраки, используйте масло из-под консервов в качестве основы для заваривания хлопьев. Во-первых, масло подчеркнет рыбный вкус, во-вторых - придаст постной овсянке недостающей остроты.

В сети много советов, как применить рыбный "сок" по второму разу, но кулинария остается пока что главным вариантом их использования.

Что можно сделать с маслом из-под шпрот и селедки - идеи, чтобы сэкономить

Самым популярным в этом контексте остается сок из-под шпрот и из-под селедки. Это менее дорогие продукты, но в готовке основных блюд ничем не уступают консервам из-под того же тунца или лосося.

Простой способ, что можно сделать с маслом из-под шпрот - использовать его в бутербродах со шпротами и огурцом. Кулинары советуют размешать жидкость из-под консервов с лимонным соком и наносить на хлеб (естественно, после сливочного масла), только потом выкладывать рыбу. Закуску можно украсить ветками петрушки.

Также масло из-под шпрот можно добавлять в маринады, соусы, овощи и макать его в крекеры.

Второй неразрешенный вопрос - что можно сделать с маслом из-под селедки. Эту жидкость кулинары советуют добавлять в уху, рыбный пирог, тушеную рыбу в фольге и при жарке куриных яиц.

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