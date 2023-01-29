Давайте признаемся: многие пьют жидкость, которая остается после консервированной рыбы. Она очень вкусная, если закусить черным хлебом или добавить специи. УНИАН рассказывает, можно ли использовать масло из-под рыбных консервов, чтобы не выливать его.
Ранее УНИАН писал, как выбрать рыбу в консервах.
Можно ли использовать масло из консервов - позаботьтесь о здоровье
Сразу стоит отметить, что однозначных запретов врачей, можно ли самому есть масло из консервов, нет. Это, скорее, вопрос вкуса и привычки. Нравится - пейте на здоровье. В то же время приправленного специями масла лучше избегать, если не уверены в его качестве.
Хотя главный вопрос, можно ли использовать масло из-под рыбных консервов, остается открытым. Масло из-под рыбы, как уже выше упоминалось, самому лучше все же не пить - хотя бы потому, что это слишком калорийная закуска. К тому же не все "желудки мира" могут вынести такой "подарок", преподнесенный вашим аппетитом.
Куда можно использовать масло из-под рыбных консервов - топ блюд, о которых вы не догадывались
Рыбный сок можно есть с картофелем, заправлять салаты, жарить на масле другие продукты, например, яичницу.
Вот несколько вариантов, как можно использовать масло из-под рыбы:
- Соус к салату "Цезарь". Всего одну чайную ложку масла из-под консервов добавляют к заправке с лимонным соком и горчицей. Это разнообразит и вместе с тем подчеркнет вкус анчоусов и креветок - основных ингредиентов салата.
- Яичница, жареная рыба. Масло из консервов рекомендуют использовать вместо растительного масла. Яичнице такой компонент придаст пикантных ноток, а вкус рыбы только усилит.
- Итальянская паста. Масло из-под консервов используют в соусах к пасте вместе с лимонным соком и водой. Еще масло добавляют в саму пасту после варки. Перед этим рекомендуется смешать соус с помидорами и рыбой.
- Пицца, пирожки, соленые маффины. Масло добавляют в процессе приготовления теста вместо воды. Это же касается и другой выпечки. Бояться не стоит - масло из-под консервов не ухудшит качестве теста и не будет препятствовать его подъему.
- Лед. Не выбрасывайте содержимое консервов после их использования. Вместо этого его можно заморозить в холодильнике и, по мере приготовления блюд, использовать в качестве важных ингредиентов. Например, добавлять в супы.
- Овсянка с лососем. Чтобы разнообразить завтраки, используйте масло из-под консервов в качестве основы для заваривания хлопьев. Во-первых, масло подчеркнет рыбный вкус, во-вторых - придаст постной овсянке недостающей остроты.
В сети много советов, как применить рыбный "сок" по второму разу, но кулинария остается пока что главным вариантом их использования.
Что можно сделать с маслом из-под шпрот и селедки - идеи, чтобы сэкономить
Самым популярным в этом контексте остается сок из-под шпрот и из-под селедки. Это менее дорогие продукты, но в готовке основных блюд ничем не уступают консервам из-под того же тунца или лосося.
Простой способ, что можно сделать с маслом из-под шпрот - использовать его в бутербродах со шпротами и огурцом. Кулинары советуют размешать жидкость из-под консервов с лимонным соком и наносить на хлеб (естественно, после сливочного масла), только потом выкладывать рыбу. Закуску можно украсить ветками петрушки.
Также масло из-под шпрот можно добавлять в маринады, соусы, овощи и макать его в крекеры.
Второй неразрешенный вопрос - что можно сделать с маслом из-под селедки. Эту жидкость кулинары советуют добавлять в уху, рыбный пирог, тушеную рыбу в фольге и при жарке куриных яиц.