Узнайте, из-за каких ошибок печь может стать источником смертельной опасности.

Немало украинцев, особенно в селах, имеют печное отопление. И если знать, как правильно топить печь, то можно не только сэкономить, но даже сберечь свою жизнь. Ведь такое оборудование является источником смертельно опасного угарного газа.

Мы расскажем, как правильно топить печь дровами и не только, и какие меры предосторожности нужно соблюдать.

Как правильно топить печь, чтобы не угореть

Перед тем, как топить печь, прочтите и обязательно запомните правила безопасного поведения с оборудованием:

Не оставляйте огонь без присмотра . Обязательно дождитесь, пока дрова догорят, или потушите их сами. Вот почему нельзя топить печь на ночь - есть риск надышаться угарным газом во сне.

. Обязательно дождитесь, пока дрова догорят, или потушите их сами. Вот почему нельзя топить печь на ночь - есть риск надышаться угарным газом во сне. Регулярно чистите дымоход . Печь с забитыми трубами не только опасная, но также имеет низкую энергоэффективность. Обязательно убирайте сажу хотя бы раз в год.

. Печь с забитыми трубами не только опасная, но также имеет низкую энергоэффективность. Обязательно убирайте сажу хотя бы раз в год. Установите анализатор угарного газа . Это самый надежный способ вовремя обнаружить смертельную опасность.

. Это самый надежный способ вовремя обнаружить смертельную опасность. Обращайтесь к профессионалам. Ни в коем случае не доверяйте установку, ремонт или переоборудование дилетантам. Множество людей погибли из-за этого.

Игнорирование техники безопасности может привести к пожару или отравлению угарным газом. Помните, что правила пишутся кровью.

Как правильно топить печь в холодном доме

Для максимальной энергоэффективности дрова должны гореть долго и медленно. Поэтому перед тем, как топить печь, откройте задвижку для максимальной тяги и медленно закрывайте в процессе горения. Хорошо разогрейте топку, подбрасывая в неё бумагу.

Затем подготовьте дрова из сухой древесины, в идеале - акации, дуба, груши, яблони, ореха, березы, клена или бука. Выложите поленья так, чтобы между ними было свободное место для циркуляции воздуха. А для разгара используйте древесные отходы или хворост. Во время горения дров избейте слишком высокой температуры - она может привести к задымлению и изнашиванию печи.

Также запомните, какими дровами нельзя топить печь - это ива, тополь и хвойные культуры. Они дают мало тепла, но выделяют много сажи и задымляют дымоход. Также запрещено класть в печку сырую древесину - энергоэффективность низкая, а конденсат загрязняет топку.

Среди владельцев печи популярен вопрос, чем лучше топить печь: дровами или брикетами? Брикеты выделяют гораздо больше тепла и меньше гари, они более надежные и всегда сухие. Однако они дороже дров и более требовательны к условиям хранения.

Можно ли топить печь орехом

Экономные хозяева часто интересуются, можно ли топить печь скорлупой грецкого ореха. Люди, которые применили такой природный материал для растопки, отмечают несколько его плюсов. Скорлупа очень быстро разогревает печь и дает высокий огонь, при этом почти не выделяя сажу. Однако она также может взорваться, поэтому кладите оболочки орехов в топку очень небольшими порциями.

Кстати, это не единственный способ применения скорлупы с пользой для хозяйства. Ранее мы писали, чем полезна ореховая скорлупа как удобрение для овощей и цветов.

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