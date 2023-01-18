Чем лучше топить печь, котел, буржуйку и баню, а какие дрова использовать нельзя - узнайте в материале УНИАН.

Дрова для печи и для отопления жилых и нежилых помещений нужно выбирать тщательно, потому что не все породы деревьев подходят для подобного использования. Советы и рекомендации о том, чем лучше топить печь, котел, буржуйку и баню собрали в материале.

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Какие дрова лучше для печного отопления – советы

Самым лучшим топливом для печи считаются сухие дрова деревьев преимущественно лиственных пород. Поэтому более всего для печи подходят дрова из дуба, березы, ясеня, акации или тополя. Эти дрова должны быть сухими, а также храниться около года в проветриваемом и несыром помещении. Также для печей подходят дрова из плодовых деревьев. Яблоня, груша и абрикоса обладают плотной внутренней структурой, и при этом горят много времени и выделяют достаточно тепла.

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Ответ на вопрос, каким деревом нельзя топить печь, заключается в том, как много тепла дают дрова при сжигании, а также насколько сильно они засоряют дымоход.

Важно помнить, какими дровами нельзя топить печь: нельзя брать для сжигания недавно спиленные деревья. Такие дрова будут очень плохо гореть и давать много дыма, из-за большой их влажности. Также от них нельзя получить много тепла, и даже зажечь их будет очень проблематично, для этого нужно использовать специальные средства.

Соответственно, чтобы наверняка знать, какими дровами лучше топить котел, какие дрова лучше для буржуйки и какими дровами лучше топить баню нужно в первую очередь ориентироваться на выше указанные советы.

Какие самые теплые дрова – рекомендации по выбору дерева

Чтобы лучше выбрать дрова для максимально качественного и хорошего обогрева помещений надо знать, какие породы деревьев выделяют больше всего тепла при сгорании в печи или котле. Какие дрова дают больше тепла указано в таблице:

Какие дрова плохие – чем лучше не топить

Дрова из хвойных пород деревьев (сосны, ели, кедра) имеют множество существенных недостатков: они быстро сгорают, у них невысокая теплотворность, а также они содержат очень много смолы. Такие дрова искрятся во время сжигания в печи, выделяют неприятный характерный запах и сильно дымятся.

Надо также знать, какие дрова забивают дымоход. Березовые дрова имеют огромный минус: в составе древесины много дегтя, который при сжигании очень сильно коптит. Эта сажа впоследствии оседает на стенах дымохода и засоряет его в течении нескольких месяцев.

Также дрова из деревьев типа тополя не очень подходят для отопления из-за большого уровня расхода: они быстро сгорают, при этом выделяя мало тепла и сильно искря.

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