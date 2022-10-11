УНИАН назвал 5 признаков несерьезного отношения к вам мужчины.

Каждая девушка в начале отношений хочет понять намерения мужчины. Бывает такое, что парни сразу говорят о своих желаниях, а бывает - молчат ради своей выгоды. Ранее УНИАН назвал самые неверные мужские имена, а сегодня вы узнаете, как понять, что отношений с этими мужчинами не будет.

Он не заявляет о вас

Когда мужчина по-настоящему влюблен, он хочет сразу обозначить свою "территорию", то есть вас. Поэтому он моментально начинает рассказывать о вас своим друзьям, родителям, коллегам. Он будет делать все, чтобы окружающими видели вас вместе. Он не боиться проявлять свои чувства на публике. Если же мужчина этого не делает, то он, скорее всего, в вас не заинтересован.

Он не задает серьезных вопросов

Еще один признак, который может говорить о несерьезном отношении мужчины к вам, - это отсутствие разговоров на серьезные темы. Девушки, встречая парня своей мечты, сразу фантазируют об их будущей свадьбе и придумывают имена детям. Если же молодой человек не поддерживает эти разговоры и они его раздражают, то лучше сразу прекращать с ним общение. Это один из главных признаков, что мужчина не хочет отношений.

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Он не помогает тебе

Сила девушки в ее слабости, поэтому в народе принято, что самую сложную работу, в том числе по дому, на себя берет мужчина. Если вы не знаете, как понять, что он не хочет серьезных отношений, попросите его в чем-то вам помочь. И если мужчина найдет повод вам отказать, - это значит, что он не хочет с вами встречаться. Ну, или хочет, но только ради своей выгоды, без серьезных планов на будущее.

Печальный прошлый опыт

Не секрет, что женщины очень любят обсуждать прошлое. Ведь это едва не главный их аргумент при любой ссоре. Согласитесь, что каждая девушка часто вспоминает партнеру его бывших. Так вот, чтобы понять, что он не хочет серьезных отношений, вам достаточно поговорить о его прошлом. Но будьте тактичными, не нервируйте его и вовремя остановитесь. Если у мужчины уже был один печальный опыт, то вряд ли он захочет его снова повторить, особенно если вы похожи на его бывшую девушку.

Подарки для отчетности

Когда мужчина дарит вам подарки только потому, что так надо - это еще один признак его несерьезного отношения к вам. Парень, заинтересованный в отношениях с вами, у которого есть планы на совместную жизнь, будет делать вам сюрпризы неожиданно и такие, чтобы вы запомнили их на всю жизнь. В противном случае, он просто хочет вас задобрить, чтобы вы не задавали лишних вопросов, пока будете наслаждаться малым.

Ранее УНИАН назвал женские имена, которым везет в отношениях с мужчинами.

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