УНИАН разбирался, как нельзя называть ребенка, чтобы он не прослыл неверным мужчиной.

Многие мамочки стараются заранее подобрать имя своему будущему сыну. Это задача не из легких, ведь имен так много и выбрать красивое имя для мальчика очень сложно.

К тому же, каждое мужское имя имеет свое значение, которое накладывает свой опечаток на характер мужчины и его жизнь в целом.

УНИАН разбирался, как нельзя называть ребенка, чтобы он не прослыл неверным мужчиной.

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Василий. Очень распространенное имя. Мужчины с таким именем добрые, общительные и с ними очень легко найти общий язык. Василий знает, как правильно ухаживать за девушками, чтобы им был приятно. В то же время это может сыграть злую шутку, ведь мужчина с таким именем слишком сильно любит внимание женщин.

Денис. Мужчина с таким именем знатный ловелас и находится в постоянном поиске искушений. Наладить контакт с ним очень легко, но построить с ним постоянные и крепкие отношения крайне сложно.

Роман. Эти мужчины любят красоваться перед женщинами и пускать пыль в глаза. Мимолетная встреча однозначно пройдет восхитительно, но на серьезные отношения лучше не рассчитывать.

Степан. Эти мужчины веселы и имеют прекрасное чувство юмора. Их обаяние покорит любую женщину, но кроме бурной ночи лучше ничего не ожидать.

Валентин. Он наполнен любовной энергетикой, ведь не зря День всех влюбленных еще носит название День святого Валентина. Эти мужчины всегда готовы окружить очередную красотку наслаждением, но на серьезные отношения они не способны.

Николай. Скромен, но об их любовных похождениях можно легенды слагать. Правда, они не любят об этом рассказывать. Этих ловеласов не остановит даже жена и дети, но о том, чтобы бросить семью не может даже идти речи.

Даниил. Даже семейные мужчины с этим именем берут от жизни все. Они не упустят возможность пофлиртовать с красивой девушкой или затащить ее в постель.

Игнат. Эти "огненные" мужчины всегда ищут приключения и обожают знакомиться с девушками. Их не остановит даже отказ. В этом случае они приложат максимум усилий, что завоевать девушку.

Давид. Этим мужчинам можно не стараться. Они всегда окружены женским вниманием, поэтому их мимолетным романам нет числа.

Андрей. Харизма позволяет им знакомиться с девушками, но на серьезные отношения рассчитывать не стоит. Дело в том, что Андреи не любят обязательства, им достаточно интрижек.

Ранее УНИАН писал о том, какие пять мужских имен имеют негативное значение и делают своих обладателей жестокими.

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