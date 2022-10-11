В материале УНИАН вы узнаете женские имена, кому везет в личной жизни.

Не многие задумываются над тем, что имена могут влиять на судьбу человека, в том числе и на его личную жизнь. Ранее УНИАН назвал женские имена с плохой судьбой, а сегодня вы узнаете, каким женщинам везет в личной жизни.

Анастасия

Тайна имени Анастасия заключается в том, что эти девушки могут привлекать мужчин без особых стараний. Они могут надеть самую простую одежду, выйти на улицу без грамма макияжа, но их лучезарный вид покорит любого. Они будто сияют изнутри, давая мужчинам некие сигналы, что в отношениях с ней им будет уютно и комфортно.

Зоя

Именем Зоя обладают жизнерадостные девушки, которые всегда и во всем ищут позитив. Не зря мужчины называют их женщинами-праздниками. Интересно, что чаще всего Зои выходят замуж за мужчин постарше, ведь помимо неиссякаемого источника позитивной энергии, они еще и обладают невероятным умом и смекалкой. Поэтому для них идеальная разница в возрасте от 10 лет. С мужчинами более старшего возраста им будет о чем поговорить и о чем помолчать.

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Любовь

Это имя говорит само за себя, оно означает любовь. Девушкам, рожденным под именем Любовь, очень везет в отношениях с мужчинами. Они буквально притягивают их к себе магнитом. Это именно те женщины, перед которыми сильная половина человечества лежит штабелями. При этом у Любовей может быть много завистников, и все из-за того, что они пользуются невероятным успехом у противоположного пола.

Олеся

Это имя достаточно противоречивое. Во-первых, имя Олеся дает своей обладательнице сильных дух и волю, а, во-вторых - притягательность. С ними мужчины ходят будто по минному полю, но это еще больше их заводит. Олеси чаще всего пользуются популярностью среди сильных духом мужчин, которые точно знают, чего хотят в этой жизни. К слову, именно Олесям чаще всего дарят самые дорогие подарки.

Диана

В переводе с греческого Диана означает "божественная". То есть уже понятно, что мужчины к этим девушкам относятся как к настоящим королевам. Они ими восхищаются, поклоняются им, делают все, чтобы завоевать их сердце. При этом не так-то и просто это сделать, ведь Дианы очень переборчивы. Но их царственная натура стоит того, чтобы побороться за них.

Ранее УНИАН назвал 5 женских имен, которые приносят несчастья.

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