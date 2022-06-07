Любой светильник в квартире нуждается в периодической очистке от пыли, насекомых или желтизны. Для многих хозяек мытье люстры - целая проблема, так как добраться к этому предмету интерьера непросто, да и не все магазинные средства удачно справляются с грязью.
УНИАН расскажет, чем мыть стеклянную люстру правильно.
- Как правильно мыть хрустальные люстры - правила
- Как помыть люстру с висюльками, не снимая - лайфхак
- Как помыть люстру без разводов - подробная инструкция
Ранее мы говорили о том, чем отстирать траву с джинсов.
Как правильно мыть хрустальные люстры - правила
Прежде, чем приступать к очистке светильника, убедитесь, что у вас есть необходимый инвентарь:
- резиновые перчатки;
- хлопковые перчатки;
- тряпка из микрофибры;
- газеты или клеенка;
- мягкая зубная щетка.
Вышеперечисленные принадлежности необходимы, если вы устраиваете генеральную уборку, понимая, что вернуть люстре чистоту с помощью сухой щетки уже не получается.
Помните, что наряду с магазинными средствами, удобно использовать народные методы:
- вода с нашатырем - избавляет от пыли, возвращает блеск;
- вода с моющим средством - удачно борется с жирным налетом;
- вода с уксусом - подходит для ополаскивания декоративных элементов люстры.
Конечно, вы можете приобрести в магазине привычную бытовую химию, с помощью которой у вас получится отмыть осветительный прибор. Но опытные хозяйки говорят, что вышеперечисленные средства более экологичны и не менее эффективны.
Как помыть люстру с висюльками, не снимая - лайфхак
В случае, если на светильнике много "висюлек", снимать с потолка ее проблематично - можно обойтись без этого. Действуйте по проверенной схеме:
- отключите электричество и наденьте на руки резиновые перчатки;
- аккуратно снимите все декоративные элементы;
- раствором (1 ст.л нашатыря на 1 л прохладной воды) очистите подвески с помощью мягкой зубной щетки;
- ополосните съемные детали в уксусной воде и выложите на полотенце;
- наденьте хлопковые перчатки и вытрите досуха элементы люстры;
- протрите тряпкой из микрофибры с моющим средством каркас люстры и детали, которые не снимаются;
- повесьте "висюльки" на место.
После того, как все вышеперечисленные действия будут выполнены, вам нужно подождать три часа, пока люстра полностью высохнет, а только потом включать свет в квартире.
Как помыть люстру без разводов - подробная инструкция
Для того, чтобы очистить светильник без съемных элементов, выключите электричество и приступайте к уборке:
- воспользуйтесь стремянкой - это надежнее, чем стол и стул;
- расположитесь так, чтобы люстра оказалась перед глазами, а не над головой;
- снимите носки и мягкие домашние тапочки - они могут стать причиной падения.
Расстелите на полу газеты или клеенку, поднимитесь на стремянку и распылите моющее средство на люстру. Оставьте светильник на 10 минут, чтобы раствор успел воздействовать на грязь. После этого протрите тряпкой люстру, подождите три часа, пока она высохнет, и возвращайте электричество в жилище.
Дополнительно мы рекомендуем придерживаться простых правил, чтобы процесс уборки не стал для вас печальным воспоминанием.