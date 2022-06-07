Чем помыть люстру с висюльками, чтобы не повредить ее и вернуть прежний блеск - узнайте в материале УНИАН.

Любой светильник в квартире нуждается в периодической очистке от пыли, насекомых или желтизны. Для многих хозяек мытье люстры - целая проблема, так как добраться к этому предмету интерьера непросто, да и не все магазинные средства удачно справляются с грязью.

УНИАН расскажет, чем мыть стеклянную люстру правильно.

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Как правильно мыть хрустальные люстры - правила

Прежде, чем приступать к очистке светильника, убедитесь, что у вас есть необходимый инвентарь:

резиновые перчатки;

хлопковые перчатки;

тряпка из микрофибры;

газеты или клеенка;

мягкая зубная щетка.

Вышеперечисленные принадлежности необходимы, если вы устраиваете генеральную уборку, понимая, что вернуть люстре чистоту с помощью сухой щетки уже не получается.

Помните, что наряду с магазинными средствами, удобно использовать народные методы:

вода с нашатырем - избавляет от пыли, возвращает блеск;

вода с моющим средством - удачно борется с жирным налетом;

вода с уксусом - подходит для ополаскивания декоративных элементов люстры.

Конечно, вы можете приобрести в магазине привычную бытовую химию, с помощью которой у вас получится отмыть осветительный прибор. Но опытные хозяйки говорят, что вышеперечисленные средства более экологичны и не менее эффективны.

Как помыть люстру с висюльками, не снимая - лайфхак

В случае, если на светильнике много "висюлек", снимать с потолка ее проблематично - можно обойтись без этого. Действуйте по проверенной схеме:

отключите электричество и наденьте на руки резиновые перчатки;

аккуратно снимите все декоративные элементы;

раствором (1 ст.л нашатыря на 1 л прохладной воды) очистите подвески с помощью мягкой зубной щетки;

ополосните съемные детали в уксусной воде и выложите на полотенце;

наденьте хлопковые перчатки и вытрите досуха элементы люстры;

протрите тряпкой из микрофибры с моющим средством каркас люстры и детали, которые не снимаются;

повесьте "висюльки" на место.

После того, как все вышеперечисленные действия будут выполнены, вам нужно подождать три часа, пока люстра полностью высохнет, а только потом включать свет в квартире.

Как помыть люстру без разводов - подробная инструкция

Для того, чтобы очистить светильник без съемных элементов, выключите электричество и приступайте к уборке:

воспользуйтесь стремянкой - это надежнее, чем стол и стул;

расположитесь так, чтобы люстра оказалась перед глазами, а не над головой;

снимите носки и мягкие домашние тапочки - они могут стать причиной падения.

Расстелите на полу газеты или клеенку, поднимитесь на стремянку и распылите моющее средство на люстру. Оставьте светильник на 10 минут, чтобы раствор успел воздействовать на грязь. После этого протрите тряпкой люстру, подождите три часа, пока она высохнет, и возвращайте электричество в жилище.

Дополнительно мы рекомендуем придерживаться простых правил, чтобы процесс уборки не стал для вас печальным воспоминанием.

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