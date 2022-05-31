Как отстирать траву от спортивных штанов и других предметов гардероба - узнайте в материале УНИАН.

Обнаружить пятно от травы на любимой одежде в летний период - проще простого, ведь многие люди устраивают пикники, гуляют в парках или уделяют время работе в саду. УНИАН расскажет, как удалить застарелые пятна травы быстро и безопасно.

Ранее мы говорили о том, как отстирать полотенца от въевшейся грязи.

Как отстирать траву с белого или цветного - советы

Прежде, чем запустить процесс избавления от нежелательных пятен, учитывайте важные рекомендации:

любое средство проверяйте на незаметном участке одежды - лучше с изнаночной стороны;

если пятно свежее, то стирайте сразу - старые загрязнения убрать сложнее;

не трите свежее пятно влажными или сухими тряпками, а также салфетками - сделаете только хуже;

помните, что место пятна после стирки может посветлеть, поэтому действуйте аккуратно.

Лучше всего удалять следы от травы обратной стороной кухонной губки или щеткой, если будете использовать другие методы, результат окажется хуже.

Чем отстирать траву с цветной одежды - варианты

УНИАН собрал 5 надежных средств, с помощью которых можно легко и быстро избавиться от нежелательного пятна на джинсах или других вещах:

Поваренная соль

Смешайте соль с водой в пропорции 1 ст.л соли на стакан воды. Нанесите раствор на загрязненный участок, оставьте на 30-40 минут, а затем постирайте одежду в машинке. Можно использовать и ручную стирку, но тогда убедитесь, что вы тщательно прополоскали вещь.

Нашатырный спирт

Такой вариант избавления от пятен подходит даже для старых загрязнений. Вам нужно взять стакан объемом 250 мл и развести в теплой воде 1 ч.л нашатыря. Если пятно больше 5 см в диаметре, то увеличивайте пропорции. Оставьте вещь на 15-20 минут, чтобы нашатырь впитался, а затем натрите пятно хозяйственным мылом. Замочите на 20 минут в теплой воде, после чего - постирайте в машинке.

Перекись водорода

Использовать перекись нужно только на светлых вещах, иначе вместе с пятном от травы может уйти и краска с темной одежды. Для того, чтобы удалить пятно от травы, залейте перекисью проблемный участок с лицевой и изнаночной стороны одежды, сильно потрите и постирайте вещь как обычно.

Пятновыводитель

Классический метод, который нельзя назвать народным, но зато подобная "химия" отлично справляется с любыми пятнами. Главное - выбирать средства не особенно агрессивные по составу и учитывать тип ткани, из которого сделана ваша одежда, тогда получится не испортить изделие и избавиться от загрязнения.

Используя пятновыводитель, следуйте инструкциям на упаковке. Обычно, необходимо полить участок с пятном химическим раствором, потереть, оставить на 15-20 минут, а затем постирать.

Хозяйственное мыло

Самый древний способ избавления от пятен, которым активно пользовались наши мамы и бабушки. Возьмите хозяйственное мыло, намыльте пятно, предварительно смочив ткань в горячей воде. Потрите загрязненный участок щеткой или губкой и оставьте на 15-20 минут. В конце - постирайте одежду руками или в машинке. Кстати, с помощью хозяйственного мыла можно убрать остатки всех вышеперечисленных средств на вещах.

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