Когда можно сажать листовой салат в открытый грунт и как обеспечить себе богатый урожай - узнайте в материале УНИАН.

Преимущество листового салата в том, что эта культура холодостойкая - ее можно начинать высаживать уже в апреле. Опытные садоводы говорят, что лучше дождаться отсутствия заморозков, а в мае, как правило, их уже не бывает. УНИАН расскажет, как быстро вырастить салат, даже если вы раньше никогда этого не делали.

Ранее мы говорили о том, как сажать укроп в открытый грунт в мае 2022 года.

Когда садить салат весной - основные правила

Листовой салат - популярная культура, которая не особенно прихотлива в уходе. Именно поэтому дачники высаживают ее с ранней весны и до осени - такой метод позволяет иметь регулярный урожай все лето. Если салат вам нужен не только свежий, но и для зимних заготовок, то рекомендуем высевать его каждые 14 дней, чтобы постоянно иметь доступ к свежей зелени.

Огородники не рекомендуют высаживать салат, если могут наступить заморозки - температура -5°C и ниже приведет к гибели растения. Оптимальное время - теплый май при +10-12°C с легкой ночной прохладой.

Когда сажать салат по лунному календарю

Обязательно нужно обращать внимание на фазу луны, иначе растения, которые вы посадили, не дадут хорошего урожая или вовсе не взойдут. В мае будут удачные и неудачные дни для посадки листового салата, советуем вам ознакомиться с графиком:

Благоприятные дни для посадки салата в мае 2022 : 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15.

: 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15. Неблагоприятные дни для посадки салата в мае 2022 : 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 30.

Остальные дни месяца нейтральны, поэтому вы можете посадить листовой салат и в другие даты, если иного варианта нет.

Как вырастить листовой салат - технология

Перед тем, как начать высаживать салат, важно подобрать удачное место на грядке. Учитывайте, что если у вас уже росли какие-то культуры на участке, то далеко не всегда можно вслед за ними посеять семена салата.

К примеру, перец, капуста, томаты, картофель, огурцы и кабачки - хорошие предшественники для салата. Также его можно высадить рядом с фасолью, горохом, шпинатом, редисом, луком, огурцами, капустой, томатами или земляникой.

Почву нужно тщательно подготовить: как следует разрыхлить грядки, убрать все камни и твердые куски грунта. Затем сделать бороздки на расстоянии 15-20 сантиметров друг от друга глубиной 1 см. Семена салата высадить на расстоянии 1-2 см, слегка прикопать и полить. Можно использовать более упрощенный метод - на разрыхленную почву рассыпать семена, сверху "пройтись" граблями и полить.

Листовой салат не требует особенного ухода, вам нужно лишь регулярно его поливать, периодически рыхлить землю и удалять сорняки. Чем уничтожить сорняки на огороде мы рассказывали в предыдущей статье.

Не забывайте подкармливать растение: первый раз это нужно сделать после появления первых всходов, второй - через 10 дней после первого. Оптимальные варианты подкормки - это хлористый калий или аммиачная селитра.

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