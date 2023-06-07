Не спешите выбрасывать скатерть, если заметили на ней застарелое пятно.

Скатерть - то, без чего не обходится ни один праздничный обед. Правильно сервированный стол всегда радует глаз. Однако все впечатление даже от самого вкусного обеда может испортить незамеченное пятно. Вопросы о том, как можно отбелить скатерть, являются одними из самых популярных среди хозяек. Для того чтобы вывести пятна на скатерти, не обязательно нести ее в химчистку. Достаточно воспользоваться несколькими советами, о которых расскажет УНИАН.

Как вывести застарелые желтые пятна на скатерти

Если вы ищете, как вывести старые пятна со скатерти, вы попали по адресу. С желтыми пятнами отлично справляется обычное хозяйственное мыло. Этот способ дешевый и действительно рабочий:

натрите мыло на терке;

растворите в воде;

замочите в этом растворе грязную скатерть.

После этого выстирайте ее руками или в машинке. Если скатерть из ткани белая, можно воспользоваться отбеливателем. Эффект будет только лучше.

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Если пятна действительно старые, советуем применить проверенный бабушкин метод:

смешайте картофельный крахмал с водой до состояния густого пюре;

нанесите смесь на пятно плотным слоем;

через несколько часов уберите остатки смеси со скатерти;

протрите загрязненное место бензином и пройдитесь по пятну черствым хлебом.

После таких манипуляций можете стирать скатерть привычным для вас способом.

Как вывести пятна с клеенчатой скатерти

Для начала стоит отметить, что клеенка очень чувствительна к применению разных химических веществ. Один из самых распространенных способов, как почистить клеенчатую скатерть, заключается в использовании обычногосредства для мытья посуды. Пройдитесь по клеенке мягкой губкой и наслаждайтесь чистотой. Главное правило чистой и ухоженной клеенчатой скатерти - регулярное мытье. Тогда она прослужит вам долго.

Как убрать пятна с силиконовой скатерти

Как и в случае с клеенкой, главный враг силиконовой скатерти - хлор и абразивные материалы. Не советуем чистить ее жесткой стороной губки или содой. При очистке силиконовой скатерти лучше пользоваться моющим для посуды.

Чтобы избавиться от пятен с силиконовой скатерти, можете смочить вату или ватный диск в перекиси или спирте и хорошенько протереть. После пройдитесь по месту загрязнения тряпкой, смоченной обычной водой.

Как отбелить скатерть из полиэстера

Полиэстер - материал капризный. И если не знать, как правильно его очищать, со скатертью можно преждевременно попрощаться. Чтобы этого не произошло, опытные хозяйки советуют выполнить следующие шаги:

замочите скатерть в теплой воде, предварительно растворив в ней немного хозяйственного мыла;

выдержите скатерть в воде около 20-40 минут;

не отжимая, переложите скатерть в стиральную машинку и стирайте на деликатном режиме при температуре не выше 40 градусов (вместо порошка лучше использовать жидкие средства).

Советуем также отказаться от отжима во время стирки, чтобы на скатерти не осталось заломов. Проще дать воде стечь, чем во время обеда смотреть на некрасивые складки на любимой скатерти.

Как вывести пятна с тефлоновой скатерти

Тефлоновые скатерти считаются стойкими к загрязнениям и влаге, однако их тоже можно хорошенько запачкать. Это один из немногих видов скатертей, которые можно очистить от пятен, просто протерев вляжной тряпкой и постирав их в стиральной машинке. Но обратите внимание: температура воды не должна превышать 40 градусов.

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