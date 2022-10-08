Над тем, как отстирать кухонные полотенца, ломают головы много хозяек. Поскольку на это не должно уходить много времени и сил.

Кухонные полотенца - одна из самых незаменимых вещей в быту. Они постоянно должны находится под рукой, и из-за частого их использования они сильно загрязняются.

Над тем, как отстирать кухонные полотенца, ломают головы много хозяек. Поскольку на это не должно уходить много времени и сил. Так как отстирать кухонные полотенца в домашних условиях без кипячения? Для этого придумали несколько лайфхаков, которые можно взять на вооружение.

Один из них - отстирать кухонные полотенца с таблеткой для посудомойки. Как стирать полотенца таблетками для посудомойки - для этого нужно раскрошить таблетку для посудомойки (1 шт. на 500 мл воды), залить горячей водой и перемешать до полного растворения таблетки. Полотенца нужно замочить на час, а после - постирать в стиральной машинке в стандартном режиме.

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Если вы задавались вопросом еще что можно очистить с помощью таблетки для посудомойки - отвечаем, есть целый ряд лайфхаков с таблетками для посудомойки.

Посудомоечные таблетки могут справиться с загрязнением решеток, противней и поверхностей духовки. Для этого необходимо смочить таблетки водой и провести ими по грязному месту. Они буквально "съедят" жир, нагар и прочие загрязнения.

Концентрированный раствор из горячей воды и таблетки для мытья посуды может очистить унитаз, раковину или ванну от налета. Нанесите раствор губкой на загрязнения и протрите.

А как пользоваться таблетками для чистки стиральной машины? Очень просто - закиньте таблетку для мытья посуды в барабан стиралки и запустите ее в горячем режиме.

Нестандартное использование таблеток для посудомоечных машин можно применить и для очистки пластиковой садовой мебели. Для этого растворите таблетки в половине ведра горячей воды и отмойте губкой все загрязнения.

Также есть лайфхак как отбелить белье таблетками для посудомойки. Для этого на литр воды берем одну таблетку для посудомойки, добавляем 2-3 ложки порошка и замачиваем в этом растворе белье как минимум на 2 часа. После этого белье нужно постирать в стиральной машинке.

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