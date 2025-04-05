Есть несколько простых способов избавиться от птиц.

Если бы на вашем подоконнике иногда пел соловей, вы бы вряд ли были против. Однако надоедливые голуби причиняют массу неудобств, из которых грязь и шум - не самые страшные. Узнайте, как отпугнуть голубей с балкона и крыши, чтобы птицы не вернулись.

Как прогнать голубей с балкона

Первый вариант, как прогнать голубей с балкона навсегда - это купить подвесные колокольчики. В продаже есть разные вариации таких изделий - металлические трубочки, разные геометрические фигуры и даже китайские колокола. Суть в том, что такая конструкция на ветру создает уникальную мелодию, она меняется в зависимости от направления воздуха, его силы и того, какие детали касаются друг друга и как сильно. Голуби реагируют на подобные звуки негативно, поэтому однажды услышав неприятный на слух звук, они вряд ли вернуться снова.

Второй вариант - закрепить на балконе большую фигуру или чучело другой птицы, например, совы. Такой лайфхак часто используют огородники, чтобы отпугнуть голубей с участка. Птицы воспринимают другого представителя своего вида, как опасность, поэтому стараются не приближаться.

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Третий вариант - натянуть на балконе сетку, а на перилах разместить леску. Сетка физически помешает птицам проникнуть на незастекленный балкон, а леска будет впиваться в лапки пернатых, не позволяя нормально приземлиться. Такой же метод работает и с металлическими подоконниками - там закрепить леску не составит труда.

Как прогнать голубей с крыши балкона

На крышу забраться сложнее, даже если вы живете на последнем этаже, но именно там часто любят собираться птицы. Своими маленькими лапками они топают по металлическому покрытию балкона, создавая невероятное количество шума. Некоторые люди, пытаясь выяснить, как прогнать голубей с крыши балкона, используют звуковые хлопушки. Это конструкции, которые при нажатии издают громкий неприятный звук выстрела или взрыва. Если прикрепить такую штуку к крыше, голуби точно испугаются и больше не прилетят. Использовать приспособление в Украине смогут только люди с крепкими нервами, поэтому если вы хотите сохранить психику свою и соседей, лучше такой радикальный метод не применять.

Очень действенный метод, как прогнать голубей при отсутствии возможности забраться наверх - светоотражающие элементы. Вы можете купить старые компактные диски, фольгу, металлические крышки и сделать так, чтобы они вращались на ветру. Их нужно закрепить на балконе как можно выше к крыше, чтобы прогнать пернатых. Такие конструкции в солнечный день отражают лучи, а голуби видят вспышки, которые их пугают.

Также, хоть и отчасти смешной, но довольно эффективный способ - купить воздушного змея или что-нибудь подобное. Подойдет силуэт любого животного или птицы. Его можно привязать за нитку к балкону и оставить парить в воздухе. Голуби будут бояться приближаться к огромному "хищнику", соответственно, не станут приземляться на крышу. Если вам не нравится такой экстравагантный метод, всегда можно раскошелиться на специальные ультразвуковые отпугиватели. Есть модели, в которых громкость настраивается вручную, то есть, можно "выкрутить" максимум - для уха человека звук не слышен, а вот птицам будет неприятно.

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