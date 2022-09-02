Как убрать следы скотча со стекла с помощью подручных средств - разобрался УНИАН.

Скотч на стекле является очень эффективной защитой окон от силы ударной волны. Однако когда наступит время избавляться от скотча, отмыть его будет непросто. На стекле останутся липкие следы, которые почти невозможно оттереть. Убрать скотч с окна помогут мягкие средства, которые не повредят стеклу.

Содовый раствор

В стакане воды растворите 4 столовых ложки соды и разведите. В этом густом растворе смочите губку и протрите остатки скотча на стекле. После удаления следов скотча стекло протрите обычной водой.

Ластик

Ластик довольно эффективно удаляет остатки скотча со стекла. Но для этого способа понадобится больше усилий и времени.

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Растительное масло

Вату или ватные диски смочите в любом растительном масле и потрите клей. Оставьте на 15 минут. За это время следы скотча размягчатся и их можно будет вытереть обычной губкой.

Растворитель

Смочите губку в ацетоне или бензине протрите следы от клея. Затем ещё раз потрите место от скотча водой. Перед началом работ не забудьте открыть окна, поскольку растворители имеют резкий запах.

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт особенно эффективно отмывает пластиковые стекла, а также пластиковые рамы. В неразведенном спирту смочите губку и отмойте остатки скотча. Перед началом работы обязательно наденьте перчатки и откройте окна.

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