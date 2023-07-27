Первое правило, которое нужно помнить - разделочных досок на кухне должно быть несколько, под разные цели.

На нашей кухне есть немало различных вещей, которые успели стать нашими незаменимыми помощниками и друзьями. И для того, чтобы они служили нам долго, за ними следует ухаживать. Поэтому нас заинтересовал вопрос, как отмыть разделочную доску, о чем расскажем и вам.

Лайфхаки по выбору кухонной доски

Первое правило, которое нужно помнить - разделочных досок должно быть несколько, под разные цели. Так, обязательно заведите как минимум три отдельные доски:

для нарезки продуктов, которые вы будете употреблять сырыми (например - овощи для салата);

для той еды, которая отправится на термическую обработку в духовку или кипяток (например - мясо);

для хлеба.

И еще один лайфхак при выборе разделочных досок - покупайте те, в которых по периметру есть выемка. Туда (а не на стол, а затем на пол и вас), будет стекать жидкость, вытекающая при нарезке некоторых продуктов.

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Как отмыть кухонную доску - не оставьте грязи шансов

Разные продукты имеют свои ароматы, которые с большим удовольствием "перекочевывают" на другие поверхности. Поэтому, когда речь заходит о том, как отмыть разделочную доску от запаха, в первую очередь следует вспомнить о таком базовом для кухни веществе, как пищевая сода. Смешайте ее с водой, чтобы получить густую пасту, нанесите на доску и дайте так постоять какое-то время. После этого промойте водой и просушите полотенцем.

Еще один популярный способ, как отмыть доски от запаха - смазать их смесью тертого яблока с картофелем. Минут через 15 ее можно промыть водой.

Также отмыть деревянную доску от неприятных запахов должен помочь раствор перекиси водорода и воды. Смешайте 2 ч. ложки перекиси с 0,5 литрами воды, погрузите в это свою неприятно пахнущую доску на 10-15 минут, а затем промойте ее в проточной воде. Совет - не оставляйте приборы из такого материала в воде на долгое время!

А говоря о том, как избавиться от запаха рыбы на деревянной доске, нельзя не упомянуть старый добрый уксус. Протрите им поверхность, затем промойте водой, - и аромат селедки (и мяса, кстати тоже) останется только в воспоминаниях.

Другой вариант - лимон и соль. Натрите поверхность этим цитрусовым (только не кушайте потом!), посыпьте солью, а минут через 20 смойте водой. Кстати, эти идеи подойдут и тогда, когда вопрос стоит, как убрать запах рыбы с пластиковой доски.

Как почистить пластмассовую доску от запаха - неожиданное средство

Раз уж заговорили о пластике, поговорим о чистке досок из этого материала. Хотя он меньше впитывает посторонние ароматы, нежели дерево.

Смешайте масло с уксусом, протрите поверхность и смойте водой с моющим средством. Этот способ, кстати, заодно поможет убрать запах от пластиковой разделочной доски.

Но если (вдруг) это не помогло, то ответы на вопрос, как избавиться от запаха на пластиковой разделочной доске, изложены выше - они достаточно универсальны в независимости от материала.

Как отмыть деревянную доску - черноту как рукой смоет

Вернемся к старому доброму дереву, которое, помимо поглощения влаги и запахов, еще любит чернеть.

Рецепт, как отмыть деревянную разделочную доску от почернений, достаточно прост. Для этого следует:

намочить эту кухонную принадлежность в теплой воде;

затем хорошо посыпать солью и растереть ее по поверхности;

добавьте соды и также разотрите по доске;

поверх всего этого налейте уксус;

через 10 минут можно смывать водой и сушить доску.

При чистке доски не игнорируйте торцевые части - они хоть и не являются "активной зоной", но бактерии туда тоже попадают.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как очистить крышку сковороды от жира: всего одна столовая ложка этого средства и они заблестят, как новые.

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