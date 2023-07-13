Вам помогут два простых средства, которые обычно всегда имеются под рукой.

Многие хозяйки в быту сталкиваются с задачкой не из простых - как убрать липкость со сковороды, особенно с крышки в труднодоступных местах. И знать эффективные и достаточно простые методы, как отмыть стеклянную посуду от старого жира, никому не помешает.

УНИАН расскажет, как отмыть крышку под ободком, а также есть ли способ, как снять ободок со стеклянной крышки, если иначе ее очистить от жира не получается.

Как очистить крышку сковороды от жира - лайфхаки

Есть два проверенных способа:

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Очистка с помощью перекиси водорода . Применяя этот метод, необходимо обильно нанести перекись водорода на крышку, особенно под ободок, оставить на 15-20 для воздействия, после чего тщательно очистить, используя щетку, и промыть водой.

. Применяя этот метод, необходимо обильно нанести перекись водорода на крышку, особенно под ободок, оставить на 15-20 для воздействия, после чего тщательно очистить, используя щетку, и промыть водой. Очистка с помощью пищевой соды . Для этого способа нужно распределить соду по всей крышке, оставить на время, будет достаточно 5-10 минут, и пройтись щеткой по крышке, очищая ее круговыми движениями. После процедуры крышку промыть.

Если же вы ломаете голову над тем, как отмыть силиконовую крышку от сковороды, то из этих двух способов больше всего подойдет с применением пищевой соды.

Как разобрать крышку сковородки - стоит ли это делать

Вышеописанные методы вполне справляются с очисткой крышек в труднодоступных местах. И если посуда предполагает разборку, то прочитайте инструкцию от производителя, прежде чем "крутить" самостоятельно. Если устройство целостное и разборке не подлежит, то советуем использовать проверенные способы очистки крышки целиком.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, приобретая сковородку. В большинстве моделей ободок и ручка крышки снимаются достаточно легко.

Напомним, ранее УНИАН писал, как очистить сковороду от нагара и жира.

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