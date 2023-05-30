Рассказываем, чем отмыть клеенку на столе, если запачкалась сильно и просто так не отчищается.

Бесспорно, лучше регулярно протирать кухонную клеенку, чем потом бороться с застарелыми загрязнениями. Как отмыть прозрачную клеенку на столе или вернуть белизну белой, читайте в материале.

Чем отмыть клеенку - проверенные методы

Для клеенки подходят не все способы, с помощью которых можно отчистить и отбелить ткань. Например, не стоит использовать хлорку.

Что подходит для клеенчатой скатерти:

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Раствор хозяйственного мыла. Натрите 1/4 бруска мыла на терке, замочите клеенку на 3-4 часа в теплой воде. Расстелите и сильно потрите щеткой, после чего смойте. Подойдет и кусок обычного туалетного мыла белого цвета.

Раствор пищевой соды и уксуса. 100 г соды погасите уксусом, добавьте немного воды и натрите полученной смесью клеенку. Также можно замочить клеенку на ночь в воде с добавлением соды и уксуса.

Лимонная кислота. Разведите жидкость с водой в соотношении 1 к 3 или растворите порошок лимонной кислоты. Нанесите на поверхность, подержите 20-30 минут. Смойте влажной тканью и протрите насухо.

Нашатырь, перекись водорода и сода. В соотношении 2/2/3 разведите эти компоненты в 3 л воды и оставьте на 3-4 часа, после чего постирайте клеенку с моющим средством.

Желательно проверить действие растворов на небольшом, не слишком видном кусочке клеенки - например, с самого краю.

Если первый раз не дал ожидаемого результата - повторите обработку. На пятна нанесите большее количество, чем на всю поверхность, и хорошо вотрите. Можно несколько усилить концентрацию раствора, но в этом случае обязательно предварительно проверьте, как изделие на него отреагирует.

Как убрать желтизну с прозрачной клеенки - несколько советов

Некоторые средства для посуды обладают отбеливающим эффектом, если нанести и оставить их на 20-30 минут, не разбавляя.

Как отбелить пожелтевшую клеенку, если народные методы не помогают - отлично действуют отбеливатели без хлора, которые продаются в отделах бытовой химии практически во всех магазинах. Их можно использовать, как непосредственно натирая клеенку порошком, так и разводя в воде для замачивания и последующей стирки.

Обратите внимание: время замачивания в холодной воде увеличивается в примерно полтора раза от замачивания в теплой.

К сожалению, бывают случаи, когда желтизна или пятна въелись бесповоротно. С такой клеенкой придется расстаться, поскольку более сильнодействующие отбеливатели могут разъесть их вместе со скатертью.

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