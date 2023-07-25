Рассчитать стоимость воды по нормам и по счетчикам несложно, главное - разобраться с нюансами.

После серьезного повышения тарифов экономия воды в быту стала головной болью огромного количества семей. Но есть один очень важный нюанс - фактически нет смысла экономить, если у вас в квартире не установлен рабочий счетчик (опломбированный и поверенный).

Если прибора для учета нет, то считайте, что ваша семья может платить и за тех соседей, которые очень любят поплескаться каждый день в полной ванне, и за тех, у кого жутко протекают краны, и вода со сливного бачка унитаза постоянно течет рекой.

УНИАН выяснил в "Киевводоканале" главные нюансы, которые стоит знать относительно оплаты счетов за холодную воду.

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Как начисляется плата за холодную воду

Если есть общедомовой счетчик, то расчет идет по нему. От того количества кубов, которое он насчитал, сначала вычитают воду, потребленную теми, у кого есть счетчики, и кто передал показатели, а остальной объем распределяют между жильцами, у которых нет счетчиков, или людьми, не передавшими показатели (согласно количеству прописанных).

Если нет общедомового счетчика, то начисление делают по нормам. Нормы для общежития на одного прописанного человека - 4,1 куб. м, а в обычных домах - 5,78 куб. м.

Сколько стоит один куб воды по счетчику и по норме

Тариф на холодную воду сейчас 30,384 грн, а на водоотвод - 14,22 грн, и чтобы рассчитать стоимость холодной воды, эти тарифы умножают на количество начисленных кубов. К примеру, за июнь месяц вам насчитали за холодную воду 4,94 куб. м - это количество кубов нужно умножить на тариф 30,384 грн. Отвод начислен, например, 2,61 куб. м - эту цифру необходимо умножить на тариф 14,22 грн.

Как правильно платить за воду по счетчику

Если есть квартирный счетчик, тогда начисления делают по нему, но для этого каждый месяц нужно вовремя передавать показатели - их принимают с 5 числа до последнего дня месяца. Это можно сделать, позвонив в колл-центр "Киевводоканала", или через сайт компании, а также с помощью ботов в мессенджерах Viber и Telegram.

Можно ли не платить за воду по счетчику в Украине - это стоит знать

Если у вас есть опломбированный и поверенный счетчик, то вы можете не платить за воду по нему. Не будете вовремя подавать показатели - водоканал насчитает вам свои цифры.

Но переживать по этому поводу особо не стоит - всегда можно сделать перерасчет потребления. Главное - не влезьте в долги, поскольку можно "доиграться" до суда.

Как можно экономить воду дома

Платить за воду меньше можно, внедрив в жизнь несколько очень простых новшеств.

Что стоит делать, чтобы потреблять меньше воды:

исправьте сантехнические приборы, которые прокапывают;

обратите внимание на унитаз - если из бачка постоянно течет - потеря воды за сутки может быть огромная, и лучше сразу же вызвать сантехника;

можно установить сенсорные насадки на краны, чтобы вода текла только тогда, когда под краном что-то есть;

на кран также можно установить специальную насадку, которая насыщает воду кислородом, напор при этом кажется таким же, но воды используется ощутимо меньшее;

очень много воды тратится на мытье посуды, чтобы сэкономить, можно купить посудомойку.

Ранее УНИАН писал, как можно проверить воду в домашних условиях, чтобы не травиться.

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