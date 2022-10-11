УНИАН назвал несколько способов, как меньше платить за свет в квартире.

В холодное время года украинцы активно приобретают обогреватели, чтобы не замерзнуть зимой. Более того, они больше всего "накручивают" показатели на счетчиках. Поэтому за электроэнергию приходится платить в два раза больше.

Ранее УНИАН рассказал, что делать, если отключили электроэнергию без предупреждения, а сегодня вы узнаете, как сделать так, чтобы меньше платить за свет.

Как можно сэкономить электроэнергию в квартире

Чтобы меньше платить за свет, вам стоит взять за правило постоянно выключать лампочки. Особенно, если вы уходите из дома. Нередко можно встретить людей, которые, например, выходя из дома на 15 минут, оставляют включенным свет или тот же телевизор. Если вы будете следить за этим, то сумма в платежках значительно уменьшится.

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Также в целях экономии можно обзавестись техникой с классом энергоэффективности "А+", что позволит меньше платить за потребление электроэнергии. Это касается холодильников, бойлеров, стиральных машин, обогревателей.

Кроме того, в случае с обогреванием квартиры вам поможет тепловой насос. Конечно, он стоит недешево, но, чтобы в будущем сэкономить приличную сумму, изначально придется потратиться.

Кроме того, эксперты говорят, что в целях экономии электроэнергии стоит чаще пользоваться ноутбуком, а не компьютером, использовать LED-лампы, отключать источник питания от техники перед уходом, сушить вещи на балконе, а не пользоваться сушилкой. Все эти рекомендации помогут вам намного меньше платить за свет.

Когда дешевле пользоваться электричеством

Дешевле всего пользоваться электричеством в период с 23:00 до 7:00, если у вас установлен "ночной тариф". То есть основные домашние дела желательно перенести на это время, так как именно в этом промежутке свет "мотает" меньше всего. Но для этого стоит приобрести многотарифный счетчик. Конечно, изначально на него придется потратиться, ведь он стоит в пределах до двух тысяч гривень, зато потом вы сможете хорошо сэкономить.

Как экономить электроэнергию на счетчике

Если вы будете использовать многотарифный счетчик, то вам удастся сэкономить до двух тысяч гривень за потребление электроэнергии. Например, если первые полгода вы тратите 500 кВт*ч в месяц, а остальные шесть месяцев – по 300 кВт*ч, то за год вам придется заплатить 8064 гривень. Но, если вы установите многотарифный счетчик, то эта сумма снизится до 6048 гривень.

Кроме того, на рынке сейчас есть масса других приборов для экономии электроэнергии в квартирах. Переход на разные энергосберегающие приборы и оборудование позволит снизить мировое потребление электроэнергии на 10%.

Напомним, как утеплить пластиковые окна на зиму, чтобы не было сквозняка.

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