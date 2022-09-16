Где и как правильно хранить бананы и можно ли оставлять их в холодильнике - узнайте в материале УНИАН.

Банан - один из любимых фруктов для многих людей, но где и как их нужно хранить, чтобы плоды оставались вкусными и привлекательными - большой вопрос. УНИАН расскажет, как хранить бананы долго и уберечь их от почернения кожуры.

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Почему бананы очень быстро чернеют - тайна раскрыта

Бананы, как правило, срывают еще зелеными, а дозревают они уже в процессе транспортировки. Дополнительно плоды обрабатывают различными химикатами, чтобы продлить срок хранения. По мере того, как банан созревает, его кожура желтеет все сильнее и сильнее, а потом на ней начинают появляться черные точки. Именно эти точки - сигнал, что плоды уже перезрели, но финальная стадия "готовности" банана - это полностью черная кожура.

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На вкусовые качества сперва изменение цвета кожных покровов банана не влияет, но чем больше он спеет, тем выше шансы, что мякоть тоже изменит свою структуру. Перезревшие бананы на вкус совсем не такие, как умеренно спелые - мякоть таких плодов слишком сладкая и даже может немного пахнуть дрожжами. Диетологи рекомендуют перед употреблением бананов промывать их под водой, чтобы смыть с кожуры химикаты, ну а черные бананы вообще не стоит есть.

Как хранить бананы в холодильнике - советы

В холодильнике хранить бананы не рекомендуется - при низких температурах кожура темнеет быстрее. Однако, если у вас нет возможности сразу съесть купленные плоды, а оставить их можно только в холодильной камере, соблюдайте условия хранения:

кладите плоды в дверцу, на среднюю полку или в специальный отсек для овощей и фруктов;

заворачивайте бананы в бумагу или газету;

нарежьте кусочками и сложите в контейнер;

очищенные бананы сбрызгивать лимонным соком.

Также бананы можно заморозить - для этого нужно нарезать их кружочками и сложить в вакуумные пакеты или контейнеры. Альтернативный вариант - перебить бананы в пюре и заморозить в таком виде.

Отвечая на вопрос о том, как правильно хранить бананы при комнатной температуре, мы напоминаем, что лучше всего оставлять их в кухонном шкафу, кладовке или погребе. Место должно быть не очень теплым, но с хорошей вентиляцией.

Кроме того, лучше выбирать плоды с зелеными хвостиками, так как экземпляры с желтыми будут храниться хуже. Естественно, что при покупке стоит обращать внимание на целостность кожуры - на ней не должно быть трещин и царапин. Если вы покупаете гроздья бананов, то оставляйте их в подвешенном состоянии и не кладите на кухонные поверхности.

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