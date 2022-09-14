Как сохранить помидоры свежими на зиму с горчицей и какие есть варианты без консервации - узнайте в материале УНИАН.

Сезон свежих овощей проходит, а это значит, что нужно придумать, как сохранить их свежими подольше. Томаты можно законсервировать или оставить в погребе - на ваше усмотрение. УНИАН рассказывает, как хранить томаты круглый год, получая доступ к спелым овощам.

Ранее мы говорили о том, как ускорить процесс созревания томатов.

Как сохранить помидоры свежими на зиму с горчицей - рецепт

Такой вариант используют хозяйки, которые не хотят заниматься полноценной консервацией, но знают, что горчица отлично сохраняет овощи. Вам нужно взять трехлитровые банки, листы бумаги и горчичный порошок.

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Помидоры промыть, отрезать корешки, обсушить овощи. Сложить помидоры в банку первым слоем так, чтобы они не сильно сжимали друг друга, посыпать горчицей и застелить бумагой. Так повторять, пока не закончится место в банке. В конце закрыть емкости крышками и спустить в подвал.

Свежие помидоры на зиму со спиртом - бабушкин метод

Если этот способ вам кажется наиболее привлекательным, подготовьте:

помидоры;

спирт;

толстую нитку для фитиля.

Банки нужно простерилизовать, сложить помидоры и добавить 2 ст.л спирта. Накрыть банку крышкой и прокрутить, чтобы спирт равномерно распределился по емкости. Поджечь фитиль, опустить в банку и сразу же плотно закрыть ее.

Лайфхак, как сохранить помидоры в свежем виде на зиму в газете

Вам необходимо найти бумагу и каждый овощ замотать в нее, а потом сложить их все в холодильник. При этом, следите, чтобы на газеты не попала влага, а если это происходит - меняйте обмотку. Таким образом вы можете складывать помидоры не только в холодильник, но и в погреб, используя в качестве тары ящики.

Вариант, как хранить спелые помидоры в домашних условиях с опилками

Многие украинцы делают именно так - складывают томаты в опилки или сено, затем - в ящики, пряча урожай в погреб. Для того, чтобы результат оправдал ожидания, нужно найти свежие опилки или сено, застелить ими дно ящика. Затем выложить помидоры рядами, плодоножкой вверх.

Следующий шаг - перестелить бумагой, пересыпать опилками и снова выложить томаты. Так делать, пока овощи не закончатся, но главное - соблюдать условия хранения томатов:

температура в погребе - не выше 10°C;

влага и солнечный свет отсутствуют.

Если все сделаете правильно, то даже зимой сможете наслаждаться ароматными и спелыми томатами.

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