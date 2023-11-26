Рассказываем, как правильно разморозить мясо, чтобы не потратить много времени.

Считается, что самый надежный способ разморозки - в холодильнике или в холодной воде. Однако для того, чтобы кусок свинины, курицы или говядины стал пригодным к готовке, придется ждать несколько часов. УНИАН разобрался, как лучше разморозить мясо, если времени нет совсем.

Как разморозить мясо в микроволновке

Опытные хозяйки говорят, что данный метод самый быстрый, но у него есть нюанс. При такой разморозке одни части тушки просто оттаивают, а другие оказываются немного вареными. Однако несмотря на такую особенность, лайфхак о том, как быстро разморозить мясо свинины (или любого другого животного) в микроволновке - самый удачный, если нет долгих часов в запасе.

Вам нужно просто выложить кусок тушки в глубокую емкость, подходящую для микроволновой печи, и включить режим разморозки. При его отсутствии достаточно будет выбрать самый щадящий режим готовки и поставить таймер на 10 минут. По истечение этого времени вы получите мягкий кусочек свинины, говядины или курицы.

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Как быстро разморозить мясо без микроволновки

Если вы по каким-то причинам не хотите пользоваться СВЧ-печкой, то возьмите обычный столовый уксус. Технология следующая:

достать тушку из упаковки или пакета;

выложить в миску;

обильно полить уксусом;

оставить на 10-20 минут.

Это удобный лайфхак, как быстрее разморозить мясо, чем в ситуации с микроволновкой, но после такого вымачивания вам придется тщательно вымыть тушку, чтобы избавиться от запаха и привкуса уксуса.

Как быстро разморозить мясо с помощью соли

Третий метод, как разморозить мясо быстро - использовать обычную поваренную соль. Одну столовую ложку нужно растворить в миске с холодной водой, погрузить в раствор сырое мясо и оставить на 5 минут, а потом достать и приступить к готовке. Вы будете удивлены, но такой метод действительно позволяет разморозить мясо в кратчайшие сроки.

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