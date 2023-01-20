Чистка картошки - это процесс, который мало кому нравится. Однако если правильно подобрать инструмент, чистка картошки не отнимет у вас много времени. О том, как быстро и эффективно почистить овощ - читайте на УНИАН.

Чистка картошки - это достаточно долгий и однообразный процесс, который не нравится ни профессиональным поварам, ни начинающим хозяйкам. У одних на чистку картошки просто нет времени, другие же считают, что это слишком скучно и монотонно.

Профессиональные повара убеждены, что если правильно подобрать инвентарь, чистка картошки будет отнимать у вас гораздо меньше времени.

Как выбрать нож для чистки картошки

Если вы не знаете, как быстро почистить картошку ножом, начните с главного - подберите идеальный инвентарь. Нож для чистки картофеля должен быть маленьким и легким. Идеальная рукоятка ножа полностью помещается в вашей ладони - если она будет скользкая или неудобная, вы не только не почистите картошку быстро, но и рискуете получить травму.

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Лезвие ножа должно быть идеально заточено. В отличие от ножей для разделки мяса, нож для чистки картофеля должен быть практически невесомым, но острым. Чистка картофеля - это процесс, который отнимает 15-20 минут, поэтому работать тяжелым ножом вам будет неудобно, и рука быстро устанет.

Как почистить картошку без ножа - самые простые способы

Если у вас молодой картофель, вы вполне можете обойтись без ножа. Достаточно натереть сырую картошку солью. Соль снимет с овоща кожуру. Затем картофель нужно будет промыть. Однако учтите, что такой способ не сработает со старой картошкой.

Также почистить молодую картошку без ножа можно при помощи жесткой губки для мытья посуды или металлической мочалки. Главное условие для такого способа - картофель должен быть молодым. Тереть картошку мочалкой лучше под струей холодной воды, так картофель почистится быстрее.

Как быстро почистить мелкую картошку - лайфхак

Чтобы почистить мелкую картошку, ее нужно положить в кастрюлю с кипятком на 2-3 минуты. После чего картошку следует вынуть из горячей воды и переложить в емкость с холодной. Из-за перепада температур кожура на картошке отделится точно так же, как отделяется на томатах, после того, как вы опускаете их в кипяток.

Однако учтите, что этот метод действует только с молодой картошкой. Почистить таким образом старый картофель у вас не получится. Для старого овоща вам придется либо использовать нож, либо подобрать рецепт, для которого картофель можно не чистить.

Как чистить картошку овощечисткой - самый удобный инструмент

Если вы все еще не решили для себя, чем лучше чистить картошку - купите нож для чистки овощей. Такое устройство представляет собой ручку и закрепленное на ней лезвие с прорезью. Именно в эту прорезь во время чистки картофеля продевается кожура и именно от толщины этой прорези будет зависеть толщина кожуры, снимаемая с овоща.

Если вы не знаете, как чистить картошку овощечисткой - просто возьмите в одну руку картофелину, в другую - нож и приступайте. Многие повара советуют чистить картофель под тонкой струей холодной воды. Во-первых, так вы сразу вымываете из овоща лишний крахмал, а во-вторых, так картофель будет идеально чистым и вы сразу будете видеть, всю ли кожуру вам удалось снять.

Плюс данного способа в том, что в отличие от обычного ножа, овощечистки практически безопасны. Пораниться ножом для чистки овощей достаточно сложно, так как лезвие "утоплено" в ручке и при правильном использовании не имеет прямого контакта с рукой человека. Кроме того, такой нож чистит картошку гораздо быстрее, чем обычный.

Как почистить картошку в мундире - лайфхак

Картофель в мундире - это картошка, отваренная в кожуре. Если овощ сварен до готовности, кожура отделяется очень легко. Снять кожуру с отваренного картофеля можно ножом, но учтите, что вареную картошку нужно не чистить ножом, а лишь слегка царапать, поддевая тонкую кожицу.

Также картошку в мундире можно почистить при помощи металлической губки или ложки.

Еще один вариант быстрой чистки - снятие кожуры руками. Для этого перед варкой сделайте на картофеле небольшой надрез по окружности. Когда картошка сварится, опустите ее в холодную воду и под струей воды поверните кожуру со всех боков картофеля в разные стороны. Если овощ сварен до готовности, а вода достаточно холодная - вы снимите кожуру, как чулок.

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