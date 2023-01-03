Пластиковые окна - герметичные и надежные конструкции, но даже они могут начать продуваться. Случиться такая напасть может и с новыми окнами, и с теми, которые вы поставили давно. УНИАН расскажет, как определить, откуда дует из окна и с помощью чего можно самостоятельно решить проблему.
- Почему дует из окон - главные причины
- Как определить, откуда дует из окна - проверенные методы
- Устранение продувания пластиковых окон в домашних условиях
Ранее мы говорили о том, как утеплить пластиковые и деревянные окна на зиму.
Почему дует из окон - главные причины
Сквозняк появляется из-за разных проблем и прежде, чем бороться с ним, важно выявить причину происходящего. Ею может быть:
- некачественный монтаж - плохо посаженная рама, халатно заделанные стыки или недостаточное запенивание;
- дешевый профиль - если вы поставили окно из низкобюджетного пластика, то оно может треснуть от морозов или перепадов температуры;
- отсутствие герметика - при установке окна специалист мог использовать некачественный изоляционный материал, что станет причиной сквозняка;
- порча уплотнителей - истощение или растрескивание резинок, а также недостаточный уход за ними могут привести к появлению сквозняков;
- провисание петель - в процессе эксплуатации окна створки могут начать провисать, между ними и рамой образуются щели, а в итоге появится сквозняк.
Также причиной продувания окон специалисты называют неправильно отрегулированную фурнитуру, повреждение пены и некачественный монтаж подоконника.
Как определить, откуда дует из окна - проверенные методы
Для того, чтобы быстро понять, откуда именно появляются ненужный холодный воздух, можно поднести спичку или зажигалку к оконной раме и медленно провести по ее периметру. В месте, где будет обнаружен поток воздуха, пламя начнет "качаться" из стороны в сторону. В качестве альтернативы подойдет и ваша рука - проведите ею по всей оконной раме - ладонью вы точно почувствуете сквозняк.
Устранение продувания пластиковых окон в домашних условиях
Когда вы обнаружите, откуда дует холодным воздухом и почему так происходит, у вас получится быстро решить эту проблему. Однако, важно помнить, что устранение неполадки напрямую зависит от сути проблемы, поэтому, обращайте внимание и на локализацию сквозняка:
- дует из пластикового окна со стороны петель - убедиться, что запорное устройство плотно прижимается к фиксирующим деталям;
- дует из пластикового окна снизу возле подоконника - заделать герметиком или поставить новый оконный блок;
- дует из пластикового окна по периметру створки - настроить режим и отрегулировать окна;
- дует из-под резинки пластикового окна - снять старые уплотнители и заменить их новыми.
Для того, чтобы самостоятельно быстро устранить сквозняк, в первую очередь, вам нужно отрегулировать окна и заделать герметиком все щели. Дополнительно можете наклеить пленку с внутренней стороны окна - она способствует правильной терморегуляции и, по своим свойствам, иногда сопоставима с установкой более плотного стекла. Ранее мы уже говорили о том, что дает термопленка для утепления окон.