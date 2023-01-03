Почему веет холодом от пластиковых окон, в чем может быть причина сквозянка и как это исправить - узнайте в материале УНИАН.

Пластиковые окна - герметичные и надежные конструкции, но даже они могут начать продуваться. Случиться такая напасть может и с новыми окнами, и с теми, которые вы поставили давно. УНИАН расскажет, как определить, откуда дует из окна и с помощью чего можно самостоятельно решить проблему.

Ранее мы говорили о том, как утеплить пластиковые и деревянные окна на зиму.

Почему дует из окон - главные причины

Сквозняк появляется из-за разных проблем и прежде, чем бороться с ним, важно выявить причину происходящего. Ею может быть:

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некачественный монтаж - плохо посаженная рама, халатно заделанные стыки или недостаточное запенивание;

- плохо посаженная рама, халатно заделанные стыки или недостаточное запенивание; дешевый профиль - если вы поставили окно из низкобюджетного пластика, то оно может треснуть от морозов или перепадов температуры;

- если вы поставили окно из низкобюджетного пластика, то оно может треснуть от морозов или перепадов температуры; отсутствие герметика - при установке окна специалист мог использовать некачественный изоляционный материал, что станет причиной сквозняка;

- при установке окна специалист мог использовать некачественный изоляционный материал, что станет причиной сквозняка; порча уплотнителей - истощение или растрескивание резинок, а также недостаточный уход за ними могут привести к появлению сквозняков;

- истощение или растрескивание резинок, а также недостаточный уход за ними могут привести к появлению сквозняков; провисание петель - в процессе эксплуатации окна створки могут начать провисать, между ними и рамой образуются щели, а в итоге появится сквозняк.

Также причиной продувания окон специалисты называют неправильно отрегулированную фурнитуру, повреждение пены и некачественный монтаж подоконника.

Как определить, откуда дует из окна - проверенные методы

Для того, чтобы быстро понять, откуда именно появляются ненужный холодный воздух, можно поднести спичку или зажигалку к оконной раме и медленно провести по ее периметру. В месте, где будет обнаружен поток воздуха, пламя начнет "качаться" из стороны в сторону. В качестве альтернативы подойдет и ваша рука - проведите ею по всей оконной раме - ладонью вы точно почувствуете сквозняк.

Устранение продувания пластиковых окон в домашних условиях

Когда вы обнаружите, откуда дует холодным воздухом и почему так происходит, у вас получится быстро решить эту проблему. Однако, важно помнить, что устранение неполадки напрямую зависит от сути проблемы, поэтому, обращайте внимание и на локализацию сквозняка:

дует из пластикового окна со стороны петель - убедиться, что запорное устройство плотно прижимается к фиксирующим деталям;

- убедиться, что запорное устройство плотно прижимается к фиксирующим деталям; дует из пластикового окна снизу возле подоконника - заделать герметиком или поставить новый оконный блок;

- заделать герметиком или поставить новый оконный блок; дует из пластикового окна по периметру створки - настроить режим и отрегулировать окна;

- настроить режим и отрегулировать окна; дует из-под резинки пластикового окна - снять старые уплотнители и заменить их новыми.

Для того, чтобы самостоятельно быстро устранить сквозняк, в первую очередь, вам нужно отрегулировать окна и заделать герметиком все щели. Дополнительно можете наклеить пленку с внутренней стороны окна - она способствует правильной терморегуляции и, по своим свойствам, иногда сопоставима с установкой более плотного стекла. Ранее мы уже говорили о том, что дает термопленка для утепления окон.

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