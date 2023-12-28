Называем лучшие идеи подарков родителям на Новый год, если они от всего отказываются.

С приближением праздника возникает вопрос - что подарить маме и папе на Новый год 2024. Большинство родителей отказываются от подарков взрослых детей, но ведь нам хочется их порадовать. Даже с небольшой суммой можно подобрать оригинальный презент для родителей, который принесет им положительные эмоции.

Ранее мы рассказывали, что подарить маме на Новый год, если ничего не приходит в голову.

Совместные подарки на Новый год для отца и матери

В качестве новогоднего подарка родителям хорошим вариантом будут парные презенты, возможно, в определенном стиле. Пригодится что-то из списка ниже:

набор продуктов в праздничной корзине к новогоднему столу – сыры разных сортов, колбасы, заморские фрукты, шоколадные конфеты и бутылка спиртного;

теплые варежки и шарфы – в мужском и женском стиле для папы и мамы;

чайный сервиз с новогодним принтом для чаепития в кругу семьи;

новогодний набор именных бокалов;

шоколад с новогодними поздравлениями или печенье с предсказаниями;

организация новогоднего праздника в загородном доме всей семьей;

электрокамин или обогреватель – создадут в комнате комфортную температуру;

робот-пылесос или моющий пылесос, который поможет содержать дом в чистоте без особых усилий;

кофеварка – для родителей, которые любят пить кофе и угощать ею родных и друзей;

хлебопечка, фритюрница, яйцеварка, тостер, сушилка для овощей и фруктов – есть много видов мелкой бытовой техники, которая пригодится на кухне родителям;

цифровой фотоаппарат – отличный подарок для родителей, которые любят снимать все на камеру;

планшет, смартфон, айфон или электронная книга – не нужно покупать слишком "крутые" устройства, если родители не умеют ими пользоваться.

два удобных кресла;

метеостанция – нужный и полезный сюрприз, благодаря которому родители всегда будут готовы к погодным сюрпризам;

парные термокружки – будут очень полезными для тех родителей, которые любят отправиться вдвоем на прогулку или на дачу;

семейный фотоальбом – милый подарок, который порадует теплыми воспоминаниями;

новогодняя фотосессия вдвоем или всей семьей;

украшения для мамы, кожаный ремень для папы;

шкатулка для украшений – маме, короб для инструментов – папе;

именные халаты и рушники с вышитыми именами или инициалами;

билеты в кино или театр, на концерт любимого исполнителя;

новогодний праздник, организованный детьми для родителей, где будут самые родные и близкие люди;

сертификат на мастер-класс или на курсы – кулинария, уроки танцев, живописи или другое.

Подарки на Новый год маме

Выбирая презент мамочке, следует принимать во внимание ее интересы и потребности. Среди наиболее актуальных новогодних подарков маме являются:

ювелирные украшения или бижутерия – серьги, бусы, кулон с цепочкой, браслет;

шкатулка для хранения украшений;

натуральная косметика – мыло ручной работы, гель для душа, молочко для тела, скраб для лица;

любимые духи;

различные интересные элементы отделки комнаты – статуэтки, талисманы, картины, шкатулка и прочие мелочи;

ароматические свечи – они поднимут настроение и наполнят комнату неповторимым ароматом;

кожаная сумочка или кошелек – аксессуар, подходящий под стиль одежды;

презенты по увлечениям – набор для шитья, вышивки, вязания или другого рукоделия, корзинка для хранения ниток или различных безделушек.

гидромассажная ванна для ног – снимет усталость, восстановит красоту ног;

высокоточные кухонные весы – замечательная и необходимая для каждой хозяйки вещь;

цветы в горшке – такой сюрприз порадует мамочку и пополнит ее коллекцию домашних растений;

букет живых цветов – это всегда приятный подарок женщине на любой праздник;

коробка шоколадных конфет или букет из любимых сладостей;

сертификат на посещение салона красоты со всеми необходимыми процедурами.

Подарки на Новый год отцу

Каждый взрослый человек так или иначе имеет определенные увлечения и предпочтения. Возможно, отец уже давно имеет целью обзавестись определенным предметом, поэтому он особенно обрадуется такому презенту. Выбрать можно что-то из следующего:

наручные часы – надежный аксессуар будет хорошим подарком;

мангал или гриль для барбекю – любителю часто отдыхать на природе;

пояс для патронов, камуфляжную кепку или костюм, удобные ботинки, дождевик цвета хаки, набор для ухода за ружьем – для охотника;

раскладное рыбацкое кресло, набор удочек и снастей, складной стульчик, резиновые сапоги по пояс, термос, коптильня для рыбы – для заядлого рыбака;

плетеный вместительная корзина, набор ножей с небольшими, но тонкими лезвиями, компас, шапку с москитной сеткой, прорезиненную удобную обувь – для грибника;

видеорегистратор, навигатор, автомобильный пылесос – для владельца автомобиля;

электроинструменты – дрель, перфоратор, шлифовальная машинка, пила или другой инструмент, если отец любит мастерить;

сертификат в спортивный зал на три месяца или полгода – если родитель занимается спортом;

сложную головоломку, набор для покера, шахматы или книгу на ту тему, к которой проявляет больший интерес – для отца-интеллектуала;

кожаный портфель, портмоне или ремень, запонки, зажим для галстука;

книга-сейф – в нем можно хранить документы, деньги и другие ценные вещи.

отца-коллекционера можно порадовать эксклюзивной вещью, которой у него еще нет;

элитный алкоголь и мясные деликатесы на праздничный стол.

В целом любой подарок будет приятным для отца и матери, ведь им важно прежде всего внимание сына или дочери.

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