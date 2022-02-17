Как правильно стирать вещи в стиральной машинке и чего категорически нельзя делать - узнайте на УНИАН.

Многие люди стирают вещи неправильно, именно поэтому в итоге получают испорченную одежду - полинявшую или с катышками. УНИАН выяснил, какие вещи нельзя стирать вместе и какие правила нужно соблюдать, чтобы не пришлось нести ценные элементы гардероба на мусорку.

Ранее мы рассказывали, как отстирать разные виды пятен.

Что категорически нельзя стирать в стиральной машине

Существует перечень вещей, которые потеряют свой внешний вид и функциональность, если вы задумаете положить их в машинку:

Кепки и бейсболки

Каркас, на котором держится козырек, только с виду кажется устойчивым. На самом деле, под давлением барабана в машинке он может деформироваться или сломаться. Избежать этого можно, если стирать такие головные уборы только вручную и не отжимать, а подождать, пока вода стечет сама.

Ортопедические подушки и матрасы

Скорее всего, активный режим в стиральной машинке раздробит ортопедическую пену на мелкие кусочки. Еще быстрее это случится, если вы забудете отключить отжим. Для того, чтобы этого не произошло, читайте этикетку - некоторые подобные изделия вообще стирать нельзя, а другие - только руками или в химчистке.

Одежду и обувь из натуральной кожи

Настоящая кожа не терпит воздействия машинки - могут появиться заломы или мыльные разводы. Кожаная обувь, чаще всего, скреплена клеем, который потеряет свои свойства, а ботинки развалятся. Стирать кожаную обувь и одежду лучше вручную или отдавать в химчистку.

Купальники и плавки

Косточки и лямки могут выскочить, если их прокрутить в барабане стиральной машины. Сама ткань тоже испортится - появятся трещины или исчезнет насыщенный цвет. Очищать подобные изделия нужно только теплой водой и руками.

Вещи с шерстью домашних животных

Владельцы котов и собак знают, как трудно отстирать одежду с мелкими ворсинками. В стиральной машине они еще плотнее будут въедаться в структуру ткани, более того, сама шерсть засорит фильтры водяных насосов машинки. Перед тем, как класть такую одежду в стиралку, очистите ее от шерсти.

Изделия с мелкой фурнитурой, блестками или стразами

Вещи, на которых присутствуют мелкие декоративные элементы, могут оторваться и лишить вас уникального предмета гардероба. Они же попадают в водяные фильтры, а стиралка быстро ломается из-за этого. То же самое касается и вышивки - агрессивный режим стирки распустит нитки и испортит рисунок. Наилучшим вариантом стирки такой одежды будет ручной метод.

Дополнительно соблюдайте простые рекомендации, которые помогут вам уберечь свои вещи.

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