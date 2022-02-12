Вывести пятно с одежды, особенно засохшее - дело непростое, но выполнимое.

Стиральная машинка - чрезвычайно полезная вещь, но, к сожалению, не всемогущая. Некоторые виды пятен не отстирывает ни машинка, ни химические пятновыводители. Самые "страшные" пятна безнадежно портят вещь, но некоторые виды загрязнений можно вывести домашними средствами.

Как отстирать ручку

Отстирать чернильные пятна поможет хозяйственное мыло, спирт и средство для мытья посуды, но загрязнение должно быть свежим. Ранее мы подробно рассказывали, как отстирать ручку с ткани, и что можно использовать в домашних условиях.

Как отстирать кровь

Если одежда запачкалась кровью, ни в коем случае не стирайте её в горячей воде. Так пятно только сильнее въестся в ткань. Замочите одежду в холодной воде на час и отстирайте руками. Если это не помогло, нанесите нашатырный спирт на пятно и оставьте на 15 минут.

Маленькое пятно можно вывести кубиком льда. Светлую и белую ткань смочите перекисью водорода и оставьте на 15 минут. Старую засохшую кровь можно отстирать хозяйственным мылом.

Как отстирать кофе

Пострадавшую от кофе одежду нужно как можно быстрее замочить в горячей воде. В идеале на кофейное пятно нужно лить струю кипятка, но это подходит только для хлопковой и льняной ткани. Остатки кофе нужно залить раствором соды: 1 чайная ложка на литр воды. Отлично выводит такие пятна глицерин.

Как отстирать пятна пота

Свежее пятно можно вывести лимонным соком. Выдавите на каждое пятно сок половины лимона и оставьте на 10-20 минут. Затем постирайте в холодной воде. Старое пятно пота можно убрать с помощью смеси уксуса и горячей воды. Ещё одно недорогое средство - столовая ложка жидкости для мытья посуды, 3 ложки перекиси водорода и 2 ложки соды. Нанесите на 15 минут.

Как отстирать жирные пятна

Жир не всегда получается убрать с ткани, но стоит попытаться. Свежее жирное пятно можно вывести следующим образом: положите с двух сторон от пятна 3 бумажные салфетки и прогладьте место горячим утюгом. Старый жир попробуйте вывести смесью спирта (100 г) и бензина (1 чайная ложка).

Как отстирать траву

Коленки штанов в траве - головная боль родителей активного ребенка. Вывести зеленое пятно можно несколькими способами.

Растворите 1 столовую ложку соли в стакане воды. Замочите грязный участок солевым раствором на 40 минут.

Смешайте 1 столовую ложку нашатырного спирта со стаканом воды. Промокните пятно и протрите губкой.

Обильно намыльте загрязнение хозяйственным мылом и оставьте на 15 минут.

Пропитайте пятно 9%-ым уксусом и оставьте на час. Затем постирайте в машинке. Подходит для старых пятен.

Как отстирать пятна от ягод

Пятна от ягод и фруктов отлично выводит горячая вода температурой от 70°. Грязь сойдет прямо у вас на глазах. Но такой способ не подойдет для деликатных и синтетических тканей. Свежее пятно можно засыпать солью на 5 минут. Вывести старые следы поможет ватный диск, смоченный в уксусе.

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