Стиральная машинка - чрезвычайно полезная вещь, но, к сожалению, не всемогущая. Некоторые виды пятен не отстирывает ни машинка, ни химические пятновыводители. Самые "страшные" пятна безнадежно портят вещь, но некоторые виды загрязнений можно вывести домашними средствами.
- Как отстирать ручку
- Как отстирать кровь
- Как отстирать кофе
- Как отстирать пятна пота
- Как отстирать жирные пятна
- Как отстирать траву
- Как отстирать пятна от ягод
Как отстирать ручку
Отстирать чернильные пятна поможет хозяйственное мыло, спирт и средство для мытья посуды, но загрязнение должно быть свежим. Ранее мы подробно рассказывали, как отстирать ручку с ткани, и что можно использовать в домашних условиях.
Как отстирать кровь
Если одежда запачкалась кровью, ни в коем случае не стирайте её в горячей воде. Так пятно только сильнее въестся в ткань. Замочите одежду в холодной воде на час и отстирайте руками. Если это не помогло, нанесите нашатырный спирт на пятно и оставьте на 15 минут.
Маленькое пятно можно вывести кубиком льда. Светлую и белую ткань смочите перекисью водорода и оставьте на 15 минут. Старую засохшую кровь можно отстирать хозяйственным мылом.
Как отстирать кофе
Пострадавшую от кофе одежду нужно как можно быстрее замочить в горячей воде. В идеале на кофейное пятно нужно лить струю кипятка, но это подходит только для хлопковой и льняной ткани. Остатки кофе нужно залить раствором соды: 1 чайная ложка на литр воды. Отлично выводит такие пятна глицерин.
Как отстирать пятна пота
Свежее пятно можно вывести лимонным соком. Выдавите на каждое пятно сок половины лимона и оставьте на 10-20 минут. Затем постирайте в холодной воде. Старое пятно пота можно убрать с помощью смеси уксуса и горячей воды. Ещё одно недорогое средство - столовая ложка жидкости для мытья посуды, 3 ложки перекиси водорода и 2 ложки соды. Нанесите на 15 минут.
Как отстирать жирные пятна
Жир не всегда получается убрать с ткани, но стоит попытаться. Свежее жирное пятно можно вывести следующим образом: положите с двух сторон от пятна 3 бумажные салфетки и прогладьте место горячим утюгом. Старый жир попробуйте вывести смесью спирта (100 г) и бензина (1 чайная ложка).
Как отстирать траву
Коленки штанов в траве - головная боль родителей активного ребенка. Вывести зеленое пятно можно несколькими способами.
- Растворите 1 столовую ложку соли в стакане воды. Замочите грязный участок солевым раствором на 40 минут.
- Смешайте 1 столовую ложку нашатырного спирта со стаканом воды. Промокните пятно и протрите губкой.
- Обильно намыльте загрязнение хозяйственным мылом и оставьте на 15 минут.
- Пропитайте пятно 9%-ым уксусом и оставьте на час. Затем постирайте в машинке. Подходит для старых пятен.
Как отстирать пятна от ягод
Пятна от ягод и фруктов отлично выводит горячая вода температурой от 70°. Грязь сойдет прямо у вас на глазах. Но такой способ не подойдет для деликатных и синтетических тканей. Свежее пятно можно засыпать солью на 5 минут. Вывести старые следы поможет ватный диск, смоченный в уксусе.