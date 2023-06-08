Рассказываем, чем можно кормить собаку, кроме сухого корма, и можно ли давать собаке суп.

Часто от хозяев разных собак, - как миниатюрных, так и по пояс ростом, - можно услышать, что их питомец ест все, что ни дай. Это вовсе не хорошо, а может быть и смертельно плохо. Попробуем разобраться, что можно и что нельзя давать собакам ни в коем случае, как бы ни просили.

Какое мясо нельзя собакам - жирное и колбасу

Собакам можно давать нежирное мясо - птицу, говядину, телятину и субпродукты из них: печень, язык, сердце, говяжье вымя, губы и уши, хвосты.

Нежелательно употребление свинины и готовых мясных продуктов, таких как сосиски, колбасы или пельмени. Свинина чересчур жирная, а готовые мясопродукты содержат огромное количество добавок, специй, консервантов, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

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Также нельзя давать собакам жареное мясо, да и другую жареную пищу. Это может вызвать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и даже привести к панкреатиту.

Почему собакам нельзя давать курицу - она может вызвать аллергию, вводите в рацион постепенно и не держите на курице все время.

Какие фрукты и овощи нельзя собакам

Собачьи желудки плохо переносят кислоту, которая содержится в цитрусовых. Кроме того, запрещено давать виноград - он вызывает повышенное газообразование и приводит к проблемам с ЖКТ. Косточки и кожура авокадо могут вызвать расстройство желудка или рвоту.

Допустимы и полезны для собак фрукты из наших широт в разумных количествах, а также такие овощи, как морковь, цветная капуста, кабачок, огурцы. Давать тыкву и свеклу нужно вареную или тушеную, а свежие овощи добавлять в мелконарезанном или натертом виде. Не рекомендуется картофель.

Что можно давать собаке из человеческой еды - каши, творог и яйца

Крупы, полезные для собак:

гречневая крупа - эту кашу стоит не варить, а заливать водой на ночь;

овсянка - хороша при расстройствах пищеварения;

рис - постоянно давать не рекомендуется во избежание запоров, аналогично с ячменной кашей.

Другие крупы, такие как пшеничная, перловая, манная, кукурузная, а также все бобовые из рациона собаки нужно исключить.

Можно ли давать собаке суп или борщ - от одного раза ничего не случится. Но ветеринары сходятся во мнении, что собаки плохо переваривают большой набор разных продуктов, и лучше совмещать их не более двух. Например, каша с мясом, каша с овощами, каша с творогом, творог с яйцом.

Совершенно нужно исключить из рациона: сладости, особенно шоколад, острые, соленые продукты, хлеб, изюм и орехи, молоко. Все это либо плохо переваривается, либо приводит к расстройствам пищеварения, либо вообще токсично.

Важно: категорически запрещается давать собаке куриные кости от голени. Когда собака разгрызает трубчатые кости, образуются осколки с острыми краями. Они до конца не перевариваются и могут повредить внутренние органы, вызвать кровотечение и даже привести к летальному исходу. С куриных костей допускается снимать и давать питомцу хрящи.

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