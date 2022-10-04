Что посадить на огороде в октябре и в саду - список дел составил УНИАН.

Октябрь - довольно плодотворный месяц для дачника. Посевной календарь на октябрь предлагает немало дел на второй месяц осени: посадка различных овощей, зелени и цветов, обрезка деревьев и удобрение почвы. УНИАН подскажет идеи о том, чем заняться в земле в октябре.

Сбор урожая в октябре

В октябре продолжается сбор урожая поздних овощей, фруктов и ягод. В этом месяце собирают капусту, яблоки, груши, тыкву, орехи, облепиху, рябину. Продолжают собирать виноград в саду для вина. Собранные фрукты и овощи рекомендуется хранить в ящиках с опилками или газетами - так они пролежат дольше. В самом конце месяца собирают айву.

Посадка озимых культур

Читайте на нашем сайте, как сажать озимый чеснок в октябре. Проводят эту процедуру в первой половине месяца. С середины месяца провод посев под зиму моркови, шпината, редиса, сельдерея, лука-порея, петрушки. Чтобы посевы лучше пережили зиму, семена сверху присыпают смесью земли с перегноем.

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Обрезка деревьев

Октябрь - удачный месяц для обрезки веток деревьев. Активные процессы жизнедеятельности в них закончились и обрезка пройдет легко, а до заморозков раны успеют зажить. Поэтому в сентябре проводится обрезка малины, смородины, крыжовника и актинидии.

Уборка огорода

Перед заморозками желательно убрать с огорода все коряги и любую древесину, поскольку в их коре зимуют личинки вредителей. В октябре грунт перекапывают, чтобы весной было меньше сорняков. Затем на участке рассыпают мульчу - ранее мы рассказывали, чем мульчировать участок осенью.

Посев сидератов

Когда работы на огороде закончены и урожай собран, можно посадить сидераты на зиму. Сидераты - это растения, которые высеивают на участке после сбора урожая и скашивают весной. За зиму они улучшают урожайность и структуру почвы, а также отпугивают вредителей.

Посадка деревьев и кустов

Середина осени - удачный период для посадки плодовых деревьев и ягодных кустов. До зимы они успеют прижиться и отрастить сильный корень, а уже весной дадут первый урожай. В октябре можно посадить малину, смородину, крыжовник, яблоню, грецкий орех, сливу.

При покупке саженца попросите продавца продать именно зимостойкие сорта, чтобы они точно пережили зиму.

Применение опавших листьев

В середине осени начинается активный листопад. Для дачника это хорошая возможность приготовить удобрение из листьев или укрыть ими участок. Ранее мы писали, что делать с опавшими листьями в саду и в огороде.

Посадка цветов

В октябре можно занять себя и на клумбе. В этом месяце сажают тюльпаны, маргаритки, незабудки, ирисы, люпин, барвинок. Эти цветы высаживают в начале месяца, чтобы они успели прижиться к морозам. В середине октября можно посадить розы. Ближе к ноябрю высаживаем ландыши и пионы.

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