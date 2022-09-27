Посевной календарь подскажет, какие дни октября самые удачные для посевных работ.

В октябре работы с растениями становится меньше, но дачнику ещё есть чем заняться. В октябре высаживают озимые культуры и тепличные овощи. В саду во второй месяц осени собирают поздние фрукты и орехи, а также высаживают плодовые деревья и ягодные кусты.

Посевной календарь подскажет, в какие фазы Луны лучше ничего не сажать и не сеять, а какие дни считаются очень урожайными. Фазы Луны сильно влияют на рост и урожайность растений.

Лунный календарь на октябрь 2022 по дням

1 октября – можно сажать озимый чеснок, лук, петрушку, сельдерей. Сбор семян и корнеплодов на длительное хранение. Сбор винограда. Посадка декоративных цветов с длинным стеблем. Нельзя обрезать ветки и очищать кору, поскольку раны на деревьях долго заживают.

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2-4 октября – подзимний посев моркови, лука, петрушки и щавеля. Посадка листового салата в теплице. Подкормка растений, обработка от вредителей и болезней. Очень благоприятные дни для посадки любых плодовых деревьев и винограда. Не рекомендуется тревожить корни растений.

5-7 октября – можно белить деревья и обрабатывать от вредителей, но только органическими средствами. Посев салата и шпината на подоконнике. Посадка малины, винограда, клубники. Поливы очень умеренные.

8-10 октября – дни полнолуния. Не рекомендуется проводить работы с растениями.

10-12 октября – посадка озимого чеснока в в земле, а также петрушки, свеклы и щавеля в теплице. Перекопка почвы и внесение удобрений. Можно посеять сидераты на зиму. Посадка шиповника и ореха в саду. Не рекомендуется высаживать однолетние цветы.

13-15 октября – уборка корнеплодов для длительного хранения и сбор семян. Сбор урожая тыквы. Посадка клематисов и вьющихся цветов. Борьба с болезнями и вредителями. Перекопка и удобрение почвы. Запрещено пикировать и пересаживать растения.

16-17 октября – очень плодородные дни для посадки любых овощей и зелени. Минеральная и органическая подкормка, обильные поливы, внесение удобрений. Посадка роз и шиповника. Не рекомендуется убирать корнеплоды на хранение.

18-20 октября – сбор всех поздних овощей и фруктов. Собранные в эти дни плоды будут долго храниться. Перекопка и мульчирование почвы. Борьба с сорняками. Обрезка малины. Не рекомендуется подкармливать и поливать растения.

21-22 октября – можно пересаживать растения - они быстро оправятся от ран. Выгонка на зелень мангольда, петрушки, сельдерея. Внесение минеральных удобрений и полив. Посадка живой изгороди и ореха, обрезка деревьев. Не рекомендуется замачивать семена.

23 октября – подзимний посев свеклы, моркови, петрушки. Посадка огурцов на подоконнике. Хороший день для посадки любых плодовых деревьев. Уборка семян и корнеплодов на хранение. Не рекомендуется проводить обработку растений химическими препаратами.

24-26 октября – дни новолуния. Работы с растениями не проводятся.

27 октября – посадка на теплице и в подоконнике любых овощей и зелени, особенно салатов и всех видов капусты. Полив и рыхление почвы. Разрешены любые удобрения и подкормки. Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Нельзя обрезать и белить деревья.

28-29 октября – не рекомендуется поливать и обрезать деревья. Посадка озимого лука и чеснока. Выкопка клубней и луковиц на хранение. Утепление и укрывание грядок, защита деревьев от грызунов и солнечных ожогов.

30-31 октября – подзимняя посадка лука, чеснока, петрушки и моркови. Благоприятные дни для посадки любых деревьев, обрезки веток и формирования корней. Запрещено пересаживать растения.

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