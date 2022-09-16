Как правильно обрезать обычную малину и как подготовить к зиме ремонтантную - узнайте в материале УНИАН.

Опытные садоводы и огородники знают, что своевременная и качественная обрезка малины - гарантия хорошего урожая в следующем году. Именно поэтому в сентябре необходимо провести такую процедуру. Как происходит обрезка верхушек малины осенью и зачем это все делать - узнайте на УНИАН.

Ранее мы говорили о том, что нужно сделать осенью на огороде.

Зачем надо обрезать малину - правила и советы

Обрезка верхушек кустовой малины - это не прихоть, а необходимость, которая оправдана в нескольких случаях:

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избавление от насекомых - к осени их становится слишком много и, если их не убрать, то вредители спустятся в почву и перезимуют там;

- к осени их становится слишком много и, если их не убрать, то вредители спустятся в почву и перезимуют там; прореживание куста - молодая поросль снижает качество ягод и усложняет уход за малинником;

- молодая поросль снижает качество ягод и усложняет уход за малинником; повышение качества урожая - если у растения не будет лишних побегов, то все свои силы оно отдаст ягодам.

В сентябре можно обрезать и обычную, и ремонтантную малину - отличается только техника и сроки.

Какой может быть обрезка малины осенью - виды

Беспорядочно обрезать малину не нужно - для новичков давно разработки проверенные схемы, чтобы упростить процесс ухода за кустарником и не навредить ему:

обычная обрезка - удаляем и наземную, и прикорневую части молодой культуры, которая не успела затвердеть;

- удаляем и наземную, и прикорневую части молодой культуры, которая не успела затвердеть; формирующая обрезка - главный стебель куста не трогаем, а молодые отростки полностью убираем;

- главный стебель куста не трогаем, а молодые отростки полностью убираем; санитарная обрезка - избавляемся от всех поврежденных и засохших побегов.

Обрезка ремонтантной малины осенью происходит иначе - сразу после снятия последнего урожая. При этом, удалять нужно все отплодоносившие побеги старше двух лет (под корень) и побеги текущего года (на 20-25 см). После обрезки рекомендуется обработать куст бордосской жидкостью.

Обрезка малины осенью - на какую высоту срезать

Прежде всего, обрезка малины нужна, чтобы сформировать здоровый и крепкий куст, для этого удаляют лишнюю поросль. Формирование куста длится два года и в каждое время процедура разная:

в первый год - лишние побеги удаляем, оставляем самые сильные, у них срезаем верхушку на 20-25 см и все отростки по бокам;

- лишние побеги удаляем, оставляем самые сильные, у них срезаем верхушку на 20-25 см и все отростки по бокам; во второй год - укорачиваем основные стебли до первой развитой почки, у боковых отростков убираем только слабые верхушки.

Кроме соблюдения правильной технологии обрезки малины, важно еще ориентироваться на лунный календарь и знать, когда можно и нельзя ухаживать за кустарниками.

Благоприятные дни для обрезки малины в сентябре 2022 - с 11 по 24 число, особенно 19 и 25 сентября, а неблагоприятные - с 26 по 30 сентября.

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