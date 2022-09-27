Как посадить розы осенью и почему это лучше сделать именно сейчас - объясняет УНИАН.

Королевы цветов розы весьма неприхотливы в уходе и популярны на домашних клумбах. Розы советуют высаживать осенью, поскольку осенняя погода более благоприятна для кустов и они раньше расцветают весной. Кроме того, осенью выбор саженцев на рынках и в агромагазинах гораздо больше.

Ранее мы рассказывали, чем подкормить цветы для цветения, в том числе и осенние саженцы роз.

Когда сажать розы осенью в Украине

Розы сажают примерно за 20-30 дней до первых заморозков, чтобы они успели укорениться в земле за это время. При этом высаживать цветы слишком рано или во время бабьего лета не стоит, иначе они слишком быстро распустятся и погибнут зимой. Оптимальная температура для посадки роз - примерно +15° днем и не ниже +5° ночью.

Погодный сайт Wisemeteo сообщает, что первые заморозки в Украине ожидаются 6-8 ноября. Поэтому сажать розы осенью в этом году лучше всего в первые две недели октября.

Как посадить розу в грунт

Для посадки розы выберите хорошо освещаемый и защищенный от ветра участок, например, под невысоким забором или живой изгородью. Желательно подобрать участок с рыхлой, влажной и слабокислой почвой. Если грунт очень плотный и тяжелый, то его перекапывают и смешивают с ведром песка. За 3 дня до посадки почву поливают, если не предвидится дождей. Затем осмотрите саженцы и корни. Если на корнях есть поврежденные или сухие участки - обрежьте их. Если на саженце много веток, то оставляют только 2-3 самых больших. Высаживают розы в теплый и сухой день. На клумбе выкапывают ямы глубиной и шириной примерно 50 см. Расстояние между соседними лунками зависит от сорта растения: 80 см между парковыми розами, 1 м между плетистыми розами, 50 см между чайными и гибридными сортами. На дно лунки поставьте саженец и насыпьте вокруг корней небольшой холмик. Корни саженца нельзя загибать - они должны быть прямыми. Затем вокруг холмика в лунку постепенно засыпают специальный субстрат для роз или обычный грунт.

Уход за розами после осенней посадки

После посадки роз желательно мульчировать клумбу, чтобы защитить посадки от морозов. Лучше всего посыпать участок хвойными иглами или опилками. После наступление морозов розы окучивают, то есть нагребают "холмик" из земли на стебель.

Поливать розы после осенней посадки обычно не нужно - им хватает дождей. Можно полить саженцы только если месяц не было осадков.

На зиму розы укрывают просторной сеткой или сложенными в треугольник досками, поверх которых натягивают пленку. Туго укутывать розы не нужно.

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