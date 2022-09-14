Когда собирать виноград и как определить его спелость - читайте на УНИАН.

В середине сентября начинается сбор первых гроздьев винограда. Спешить с этим процессом не нужно, ведь виноград после сбора больше не созревает. А если опоздаете, то ягоды в гроздьях просто завянут.

Когда собирать виноград

Время сбора винограда зависит от сорта и широты. Чем южнее, тем раньше ягоды созреют. В южных областях Украины можно собирать урожай с начала или середины сентября, а в северных - в октябре. Столовый виноград можно срывать даже после заморозков, но его сразу нужно съесть.

Самый простой способ определить зрелость винограда - пробовать его на вкус каждые 2-3 дня. Если ягоды уже не становятся слаще, то они созрели.

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Что касается лучшего времени суток для сбора винограда, то это лучше делать днем, когда ягоды обсохнут от росы на солнце. Также виноград нельзя собирать во время дождя и спустя 3 дня после дождя. Мокрые ягоды хранятся недолго и из них вымываются дрожжи.

Признаки спелости винограда

Белый виноград считается спелым, когда его кожура становится тонкой и прозрачной.

У синего винограда мякоть становится насыщеннее, а кожица темнеет.

Плодоножка гроздьев спелого винограда деревенеет.

Ягоды должны легко сниматься с гроздьев.

Семечки становятся светло-коричневыми и легко отделяются от мякоти.

Спелый виноград источает сильный и приятный запах.

Как правильно собирать виноград

Виноград собирается исключительно вручную с помощь садовых ножниц или секаторов. Гроздь обрезают у основания и аккуратно складывают ягоды в ящик одним слоем, чтобы они не помялись. Если в гроздьях есть повреждённые ягоды, то их нужно удалить, чтобы они не "заразили" целые ягоды.

Моют виноград только непосредственно перед употреблением или приготовлением. Заранее ягоды мыть нельзя, иначе срок хранения сильно уменьшится.

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