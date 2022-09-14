Сидераты обогащают почву полезными веществами и повышают урожайность овощей.

Сидераты - это растения, которые высеивают на участке после сбора урожая и скашивают весной. За зиму эти растения наполняют почву питательными веществами, защищают землю от заморозков и вредителей, а также повышают урожайность в следующем году.

Ранее УНИАН писал, что нужно сделать осенью на огороде.

Польза сидератов для огорода

Сидераты предотвращают промерзание почвы в заморозки и размывание дождями.

Препятствуют разрастанию сорняков.

Увеличивают плодородность почвы.

Отпугивают вредителей и слизней.

Предотвращают распространение гнили, парши и других заболеваний растений.

Делают почву рыхлой и легкой.

После скашивания служат прекрасной мульчой (чем мульчировать участок осенью - читайте на УНИАН).

Белая горчица

Этот сидерат хорошо выдерживает морозы и защищает грядки от промерзания. Белая горчица отпугивает с участка слизней, проволочника и других вредителей. Наполняет почву серой и защищает будущий урожай от гнили.

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Подходит для грядок, где будет посажен картофель.

Озимая вика

Эта симпатичная культура обогащает тяжелый грунт азотом. Вика отпугивает улиток и борется с сорняками.

Подходит для тяжелых грунтов и грядок под капусту. Не подходит для кислых и сухих почв.

Озимая рожь

Озимая рожь - не только полезный сидерат, но и хороший материал для домашней муки. За зиму рожь обогащает землю азотом, калием и минералами, наполняет почву влагой и отпугивает вредителей. Рожь хорошо выдерживает зимние заморозки.

Подходит для участков под картошку, тыкву, помидоры.

Люпин

Этот сидерат не боится заморозков и глубоко питает землю благодаря длинным корням. Люпин отпугивает вредителей овощей и уменьшает кислотность почвы.

Подходит для грядок под перцы, баклажаны, огурцы, картошку, табак, помидоры.

Клевер

Очень питательный сидерат, который не хуже навоза удобряет почву азотом и органикой. Клевер можно посеять вперемешку с озимой рожью. Скашивают его за 2 недели до посева нового урожая. После скашивания клевера почву желательно перекопать сверху, чтобы клевер не рос на участке летом как сорняк.

Подходит для грядок под помидоры, огурцы и тыквы.

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