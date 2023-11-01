Рассказываем, от чего возникает ржавая полоса на унитазе и чем быстро ее можно отмыть.

Как правило, наиболее распространенной причиной возникновения неприятной желтой полосы в унитазе является грязный бачок. Как ни удивительно, но его нужно чистить так же тщательно, как и остальную часть сантехники. УНИАН выяснил, как убрать желтую полосу в унитазе за считанные минуты.

Как убрать полосу в унитазе лимонной кислотой

Этот метод считается одним из наиболее действенных - используя его, вам больше не придется думать о том, как удалить жёлтый налет с унитаза, тратя на это много сил и времени. Инструкция следующая:

открыть бачок;

спустить воду;

засыпать внутрь 1 пакет лимонной кислоты;

потереть губкой или щеткой;

еще один пакет высыпать в чашу унитаза;

оставить сантехнику в покое на ночь.

Утром снова "поработайте" губкой или щеткой и смойте все теплой водой. Для того чтобы ржавая полоса не появилась снова, регулярно чистите унитаз и его бачок, тогда подобная проблема перестанет вас волновать.

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Как избавиться от жёлтой полосы на унитазе уксусом и содой

Еще один вариант, чем отмыть полоску в унитазе - обычный столовый 9% уксус. Лучше всего он действует вместе с содой. Для приготовления чудо-средства вам нужно налить в стакан уксус, нагреть его и добавить 2 ч.л соды. Вылить этот раствор на желтую полоску, подождать 3-4 часа, потереть ершиком и смыть водой.

Второй вариант - использовать не соду, а лимонную кислоту. Возьмите пульверизатор, заполните его уксусом на 1\3. Всыпьте 2 пакетика кислоты прямо на ржавчину в унитазе, а сверху попшикайте уксусом. Снова оставьте на 3-4 часа, затем потрите щеткой и нажмите кнопку слива.

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