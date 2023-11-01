Как правило, наиболее распространенной причиной возникновения неприятной желтой полосы в унитазе является грязный бачок. Как ни удивительно, но его нужно чистить так же тщательно, как и остальную часть сантехники. УНИАН выяснил, как убрать желтую полосу в унитазе за считанные минуты.
Как убрать полосу в унитазе лимонной кислотой
Этот метод считается одним из наиболее действенных - используя его, вам больше не придется думать о том, как удалить жёлтый налет с унитаза, тратя на это много сил и времени. Инструкция следующая:
- открыть бачок;
- спустить воду;
- засыпать внутрь 1 пакет лимонной кислоты;
- потереть губкой или щеткой;
- еще один пакет высыпать в чашу унитаза;
- оставить сантехнику в покое на ночь.
Утром снова "поработайте" губкой или щеткой и смойте все теплой водой. Для того чтобы ржавая полоса не появилась снова, регулярно чистите унитаз и его бачок, тогда подобная проблема перестанет вас волновать.
Как избавиться от жёлтой полосы на унитазе уксусом и содой
Еще один вариант, чем отмыть полоску в унитазе - обычный столовый 9% уксус. Лучше всего он действует вместе с содой. Для приготовления чудо-средства вам нужно налить в стакан уксус, нагреть его и добавить 2 ч.л соды. Вылить этот раствор на желтую полоску, подождать 3-4 часа, потереть ершиком и смыть водой.
Второй вариант - использовать не соду, а лимонную кислоту. Возьмите пульверизатор, заполните его уксусом на 1\3. Всыпьте 2 пакетика кислоты прямо на ржавчину в унитазе, а сверху попшикайте уксусом. Снова оставьте на 3-4 часа, затем потрите щеткой и нажмите кнопку слива.