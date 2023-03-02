Чем подкормить лук, чтобы хорошо рос, а какие удобрения ему не подходят и почему.

В марте огородники открывают долгожданный сезон. И, как только позволяет погода, первым в землю отправляется лук. Сам по себе он абсолютно неприхотлив и его даже не принято как-то подкармливать. Но если хотите получить хороший урожай, то почему бы и нет. И вот здесь важно знать, чем нельзя подкармливать лук, чтобы не навредить ему.

Чем нельзя подкармливать лук весной - какие удобрения ему не нужны

Перегной и навоз

Сразу оговоримся - эти органические удобрения лук любит. Они обогащают почву и помогают получить хороший урожай. Но здесь есть одно "но": вносить перегной и навоз нужно за пару месяцев, в крайнем случае - за 20 дней до высадки лука, так как органике нужно время, чтобы разложиться. Иначе луку будет не хватать фосфора, калия и других микроэлементов, луковицы будут мелкими, и он будет плохо храниться.

Азотные удобрения и нашатырь

Похожая ситуация и с азотом: лук на самом деле его любит, но в меру. Поэтому важно соблюдать правильную дозировку: если внести таких удобрений больше, чем следует, лук утратит свой вкус, а перья станут ломкими.

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Что касается нашатыря, то вопреки распространенному мнению, то поливать им лук вообще не нужно: средство может привести к ожогам корней и луковицы.

Крапива и дрожжи

Эти два удобрения, которыми пользуются огородники, корнеплодным растениям не нужны в принципе. Дрожжи используют для того, чтобы насытить грунт микроорганизмами, но сами дрожжевые микроорганизмы тоже нуждаются в питании: то есть, вместо того, чтобы помогать луку расти, они будут обеднять почву.

Крапива - это стимулятор роста. Она поможет получить шикарную луковую "шевелюру". Но если вам нужно вырастить не перо, а именно луковицу, то крапива в качестве удобрения не подойдет.

Чем подкормить лук и чеснок ранней весной

Замечательное природное удобрение для лука, а также чеснока - яичная скорлупа. Кроме кальция, оболочка яйца содержит много других полезных элементов, и они, попадая в почву, долгое время питают растения.

Ранее мы уже рассказывали, как использовать скорлупу от яиц в огороде - ее можно применять в виде порошка или приготовить жидкую подкормку. Для этого перетрите скорлупу до состояния муки, залейте водой, плотно закройте и уберите в темное прохладное место на 2 недели. Готовое удобрение приобретет специфический запах и станет мутным - не пугайтесь. Для полива растений эту заготовку нужно развести водой в пропорции 1:3.

Кроме лука, скорлупой можно удобрять также капусту, помидоры, перец, баклажаны, свеклу, морковь, репу, смородину.

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