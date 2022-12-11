Какие опасности таит длительное использование одной щетки - читайте в статье.

Гигиена полости рта крайне важна, ведь она помогает поддерживать не только здоровье зубов, но и их внешний вид. Правильный уход позволит избежать частых походов к стоматологу и отбеливающих процедур.

В этой статье УНИАН расскажет, как понять, что пора менять зубную щетку, и что будет, если этого не делать.

Срок жизни обычной зубной щетки

Обычно стоматологи рекомендуют использовать зубную щетку не более трех месяцев. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, изношенная щетка с торчащими в разные стороны щетинками не может обеспечить качественное очищение зубов.

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Во-вторых, в щетинках образовываются микротрещины и надломы, в которые попадают микробы. В ванной комнате создается благоприятная для них среда. Кроме того, эти щетинки могут травмировать слизистую.

Детская гигиена

Ответ на вопрос, как часто надо менять зубную щетку детям, идентичен - раз в 2-3 месяца. Однако стоит учитывать, что малыши могут грызть их или зажевывать. Это приведет к тому, что щетка придет в непригодность гораздо раньше.

Срок жизни электрических щеток

Как правило, электрощетки имеют более короткие щетинки, за счет чего насадки изнашиваются быстрее. Этому способствует и вращению головки.

В результате щетка плохо справляется с удалением налета, и больше не может очистить труднодоступные участки ротовой полости. Насадки также лучше заменять раз в 2-3 месяца.

К чему приводит длительное использование одной щетки

Кроме царапин и микробов, использование старой зубной щетки может привести к заболеваниям. Рассмотрим, что будет, если не менять зубную щетку.

заболевания слизистой;

кариес;

травмирование слизистой.

Лучше всего периодически осматривать этот предмет гигиены, так как понять, что пора менять зубную щетку, несложно.

Если вы заметили, что она пришла в непригодность до истечения трех месяцев, то лучше купите новую, так как часто менять зубную щетку не сильно затратно.

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