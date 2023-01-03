В статье УНИАН вы узнаете, как распознать токсичного человека и как избавиться от него.

В жизни случается всякое, в том числе и встречи с абьюзивными людьми. Изначально вы можете даже не понимать, что это человек-вампир, но если знать некоторые признаки, вам удастся сразу его определить и не допустить его влияния на вашу жизнь.

Ранее УНИАН рассказывал, как расстаться с парнем или девушкой правильно, а сегодня вы узнаете, кто такой абьюзер и почему такому человеку не место в вашей жизни.

Абьюзер - это...

Абьюз в переводе означает "насилие". Оно может быть экономическим, физическим, сексуальным и эмоциональным. Чаще всего абьюзеры находят себе людей, которые или сознательно, или безсознательно любят находиться в роли жертвы. Как говорят психологи, это очень сильный союз, так как в нем есть зависимость - жертва зависит от абьюзера, и наоборот.

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Однако ни к чему хорошему такие отношения не приводят, ведь они разрушают вас - подавляют ваше внутреннее состояние и могут быть чреваты физическими увечиями. Именно поэтому очень важно вовремя распознать абьюзера и не допустить его присутствия в вашей жизни.

Какие бывают признаки абьюзера - подробный перечень

Существуют несколько важных примет абьюзера, о которых важно знать, чтобы вовремя заметить негативного человека и не связываться с ним.

Систематичность

Если вы постоянно чувствуете себя рядом с другим человеком жертвой, во всем виноватой, - это уже первый "звоночек". Также абьюзом можно считать оскорбления, унижения, избиения. Если вы подвергаетесь этому, значит человек пытается вас подавить и "подогнуть" под себя. Не ведитесь на данного рода манипуляции. Помните, что ваша жизнь в ваших руках и никто не имеет права на нее посягать.

Агрессия к беззащитным

Если вы замечали, что человек обижает детей, животных, инвалидов или тех, кто не может за себя постоять, это значит, что он пытается на их фоне казаться сильнее. Впоследствии результаты будут очень плачевными, если вы не избавитесь от такого человека.

Критика

Обычно абьюзеры очень любят критиковать других и наказывать. Если ваш партнер или другой человек из вашего окружения постоянно негодует, говорит, что ему все не нравится, что все плохие, а он один - хороший, - это еще один признак абьюзера.

Контроль

Абьюзеры очень боятся потерять свою жертву. Поэтому будут всячески ее контролировать. Он будет расспрашивать обо всех ваших друзьях, требовать их номера телефонов, лезть в вашу работу, контролировать ваши увлечения и даже будет посягать на ваши финансы. Психологи отмечают, что человек, пытающийся контролировать ваши доходы и расходы, пытается подчинить вас себе. Как это работает? На самом деле одна из самых сильных зависимостей - финансовая. И если женщина финансово зависит от мужчины, ей будет сложно с ним порвать. Мужчины-абьюзеры же в свою очередь часто этим пользуются.

Обесценивание

Главный и, пожалуй, самый распространенный признак абьюзивных отношений - слова мужчины о том, что никто так не будет любить вас как он и что вы, кроме него, больше никому не нужны. Если вы услышите такую фразу в свой адрес - бегите.

Напомним, ранее психологи дали несколько советов, как быстро поднять свою самооценку.

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