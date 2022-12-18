Если не хочешь нажить себе врага на всю жизнь, сначала узнай, как расстаться с человеком, которого любишь, и при этом не наделать глупостей.

Иногда расставание с парнем, девушкой, мужем или женой может казаться единственным правильным выходом, поскольку с этими людьми, по вашему мнению, нет хорошего будущего. Но нужно осознавать, что появится другая проблема - как начать новые отношения после расставания.

Однако непросто создать план того, что нужно делать при расставании, чтобы не обидеть человека, которого любите. Часто хочется просто включить режим "игнор", никому ничего не объяснять и жить своей жизнью. Вот только это, мягко говоря, не очень хороший вариант завершения отношений с человеком, особенно тем, который вам хоть немного дорог.

Как расстаться с любимым человеком правильно - советы

Стоит отметить, что понятие "правильное" расставание очень условное. Под ним стоит понимать ситуацию, при которой разрыв будем наименее болезненным для обеих сторон.

Видео дня

Если один человек уже окончательно поставил точку в отношениях, а для другого они являются неотъемлемой частью жизни, то не ранить того, с кем вы хотите порвать, в таком случае вряд ли получится, и с этим нужно смириться. Ваша задача в таком случае все правильно объяснить.

Как расстаться с парнем которого любишь, но нет будущего - лайфхаки

Самое главное - четко обозначьте для себя причину разрыва отношений, вам придется холоднокровно ее озвучить. Только не путайте причину с обвинением - ваша задача не добиться того, чтобы человек извинялся или пытался что-то исправить, вы должны объяснить, что дальше пути расходятся.

Важную роль при расставании играет место, в котором вы решитесь это сделать. Выбирайте точку, несвязанную с моментами из прошлого, и которую в будущем вы сможете запросто обходить.

Поскольку нас интересует, как расстаться с парнем и не обидеть его, стоит запомнить, что ни в коем случае нельзя переходить на повышенные тона. Вы должны быть спокойны и уверенны. Перед серьезным разговором нужна репетиция. Необходимо знать, что сказать - это очень важно.

Будьте искренны, поблагодарите человека за все то хорошее, что между вами было, но не ворошите прошлое - воспоминания только усилят горечь расставания. Все хорошее нужно отправить в долгий ящик, чтобы освободить пространство для чего-то нового и прекрасного.

Чем дольше вы пробыли с человеком вместе, тем тяжелее отпустить все то, что между вами было. Перед тем, как расстаться с мужем, а не просто парнем, лучше даже записать причины, по которым вы хотите поставить крест на отношениях.

Именно это поможет вам навсегда освободиться от этих отношения, а не через некоторое время вернуться в них и в будущем снова искать выход, решаться на разрыв, поскольку недовольство никуда не делось.

Как правильно расставаться с женщиной - советы

Разрыв отношений с женщиной ничем не отличается от прощания с мужчиной. Женщине тоже можно просто объяснить все правильно - не указывайте на недостатки, акцентируйте внимание на том, что ее настоящая вторая половинка где-то ходит и по ней скучает.

Как расстаться с парнем по СМС - что нужно знать

Если отношения несерьезные, то все можно объяснить и без личной встречи. Но не забывайте самое главное - нужно обозначить причину расставания. Так вы избавите парня от головной боли - он не будет думать, почему вы так поступили. Только помните - не задевайте чувства человека, ваша задача - объяснить, а не унизить.

Как красиво расстаться - фразы, которые могут помочь проститься

Эти фразы могут помочь вам заполнить неудобную паузу во время расставания:

Пока ты со мной, твоя настоящая любовь просто воет от одиночества.

Не теряй время со мной, ты многое найдешь, двигаясь вперед без "чемодана без ручки".

Тот костер, который был в наших сердцах, превратился в пепел. Пора избавиться от золы.

Мы жили в одной малюсенькой вселенной - пора расширить горизонты.

Ничего не бывает просто так, мы отдали друг другу частицы души и стали лучшими версиями себя.

Красивая фраза, использованная в подходящий момент, может помочь сгладить ситуацию.

Вас также могут заинтересовать новости: