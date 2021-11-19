У мужчины конфисковали Range Rover.

В Киеве представители государственной исполнительной службы изъяли автомобиль у водителя, который не оплачивал штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

У владельца Range Rover 147 неоплаченных штрафов на сумму около 130 тысяч гривень.

Последний штраф он получил за то, что "пролетел" под камерами автофиксации нарушений ПДД на скорости 167 км/ч.

Читайте такжеПод Киевом мальчик ударил 2-летнюю сестру топором (фото)С 17 ноября в столице у водителей, которые систематически превышали скорость на дорогах, изъяли 7 автомобилей.

Теперь эти люди смогут вернуть машины только после оплаты всех штрафов.

Напомним, что в начале месяца в Харькове впервые изъяли машину у водителя-должника. У 32-летнего водителя Mercedes-Benz 90 тысяч гривен долга за нетрезвое вождение.

Конфискация автомобиля из-за долгов

Ранее заместитель министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко сообщал, что у водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, будут изымать транспортные средства.

Инициатива начнется с Харькова. Сейчас "цифрой реагирования" выбрали превышение скорости в 150 км в час.

Автор: Людмила Жерновская