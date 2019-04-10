Порошенко сегодня снова придет сдавать анализы на "Олимпийский"

Президент планирует сегодня на "Олимпийском" сдать анализы экспертам VADA.

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко намерен сегодня в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" сдать анализы в рамках предвыборной кампании представителям антидопинговой организации VADA (Voluntary Anti-Doping Association), которые приехали в Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, ориентировочно Порошенко сдаст анализы после 15.00.

Читайте также"Поделили на правильных и неправильных": Зеленский записал новое обращение к украинцам (видео)

Как известно, ранее боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского во второй половине дня среды, 10 апреля, прибыть в НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA. "Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК "Олимпийский" между 15.00 и 18.00 и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", - заявил он.

Кличко отметил, что VADA (Voluntary Anti-Doping Association), специалисты которой прибыли в Киев по его приглашению, и WADA (World Anti-Doping Agency) используют одну и ту же лабораторию для проведения исследования.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе. Действующий глава государства заявил, что закон предусматривает другие условия проведения дебатов, однако согласился дискутировать на стадионе.