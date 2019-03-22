За неделю до выборов на одном из окружных избирательных участков Киева исчезла печать

Полицейские осмотрели место происшествия.Сейчас они устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к пропаже печати.

Полиция Киева расследует исчезновение печати на одном из окружных избирательных участков Киева, который находится в Святошинском районе столицы.

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В дежурную часть территориального управления полиции поступило сообщение о том, что пропала печать участковой избирательной комиссии на улице Ивана Крамского, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Полицейские осмотрели место происшествия.Сейчас они устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к пропаже печати.

Как сообщал УНИАН, в столичных районных государственных администрациях образовались огромные очереди из желающих сменить место голосования на президентских выборах.