Злоупотребление админресурсом, подкуп избирателей и олигархические СМИ: в ПАСЕ оценили избирательную кампанию в Украине

В ПАСЕ считают, что беспрецедентно большое количество кандидатов в президенты и местных наблюдателей «может помешать слаженному проведению голосования и вызвать проблемы в день голосования».

Президентская избирательная кампания в Украине сопровождается злоупотреблением админресурсом, подкупом избирателей и влиянием олигархических СМИ на выбор граждан.

Как сообщается на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы, 6-7 марта в Киеве находилась делегация ПА для оценки предвыборной обстановки перед президентскими выборами в Украине, которые состоятся 31 марта. В составе делегации было шесть парламентариев из Британии, Литвы, Норвегии, Азербайджана и Швейцарии.

Делегация, которую возглавила британский депутат Анджела Смит, считает, что общая обстановка в Украине подходит для проведения демократических выборов. Однако делегация подчеркивает, что «все еще есть над чем работать» и что время, оставшееся до дня голосования, позволяет достичь определенного прогресса.

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В частности, делегация убеждена, что Центральная избирательная комиссия действует профессионально и хорошо осуществляет подготовку выборов. Однако, по мнению парламентариев, беспрецедентно большое количество кандидатов в президенты и местных наблюдателей «может помешать слаженному проведению голосования и вызвать проблемы в день голосования». Кроме того, делегация сожалеет, что свобода слова в Украине ограничена тем фактом, что СМИ, которые в основном контролируются олигархами, вместо того, чтобы сбалансированным образом подавать информацию о предвыборной ситуации, как правило, выполняют функции канала связи с общественностью для отдельных кандидатов.

При этом отмечается, что в избирательной риторике некоторых кандидатов не хватает ссылок на настоящие избирательные программы, что создает сложности для избирателей в том, чтобы сделать осознанный выбор.

Делегация приветствует активную роль гражданского общества в предвыборный период и напоминает, что гражданское общество является одним из главных игроков настоящей демократии, и его роль должна уважаться. Однако парламентарии выражают обеспокоенность, что некоторое число неправительственных организаций, вероятно, связаны с политическими партиями и кандидатами. Делегация также была обеспокоена услышать, что известные парамилитарные (полувоенные) организации были зарегистрированы в качестве местных наблюдателей, и что они якобы угрожали применить силу против предполагаемых нарушителей в день выборов.

«Делегация слышала утверждения о злоупотреблениях административными ресурсами во время избирательной кампании, и в частности о размывании различий между президентскими и предвыборными мероприятиями. Делегация слышала утверждения о незаконных расходах во время избирательной кампании и подчеркнула необходимость полной прозрачности относительно финансирования всех кандидатов избирательной кампании», - отмечается в сообщении.

Парламентарии также были обеспокоены утверждениями об активных усилиях со стороны некоторых кандидатов создать систему подкупа избирателей.

Вместе с тем, делегация выразила сожаление по поводу малого числа женщин среди кандидатов в президенты.

В делегации надеются, что украинские власти будут иметь достаточно средств для защиты электорального процесса против злоупотреблений и вмешательств любого рода.

В день голосования от ПАСЕ в Украине будет работать делегация из 33 членов Ассамблеи для наблюдения за днем выборов.