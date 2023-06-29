Рада включила воздушные суда Министерства внутренних дел в состав государственной авиации.

В Верховной Раде поддержали в целом законопроект № 9258 о внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно деятельности авиации Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, за соответствующее решение проголосовал 261 нардеп.

Согласно пояснительной записке, данный законопроект предусматривает включение Министерства внутренних дел Украины в перечень государственных органов, выполнение задач которых классифицирует авиацию как государственную.

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Сегодня МВД Украины имеет в своей системе воздушные суда, а также учреждения, организации и учебные заведения, которые их эксплуатируют с целью выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны государства, защиты населения, обеспечения деятельности Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины. Поэтому субъекты и объекты авиационной деятельности системы МВД должны быть включены в состав государственной авиации.

Авиация Украины - новости

Как сообщал УНИАН, 21 марта Верховная Рада приняла евроинтеграционный закон, которым вводятся изменения по контролю за обеспечением безопасности авиации и дерегуляции хозяйственной деятельности в области гражданской авиации. Тогда за принятие закона № 6405 проголосовали 266 депутатов при минимально необходимых 226.

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