Электрокроссовер оснащен новейшими технологиями Toyota.

Toyota представила свой первый серийный полностью электрический кроссовер bZ4X.

Внешне новый кроссовер немного напоминает другую популярную модель Toyota - Rav-4. На рынки Европы, Северной Америки, Японии и Китая его планируется выпустить в середине 2022 года, сообщает Bloomberg.

С ожидаемым запасом хода около 500 километров на одном заряде, bZ4X является первой из семи моделей электромобилей серии "bZ", которые Toyota планирует представить во всем мире к 2025 году.

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Электрокроссовер оснащен новейшими технологиями Toyota. Они охватывают систему помощи водителю Toyota Safety Sense, которая вместе с мультимедийными системами в автомобиле сможет обновляться по беспроводной связи.

bZ4X, который впервые показали в начале этого года на автосалоне в Шанхае, за доплату может быть оснащен солнечными панелями на крыше. По оценкам Toyota, они помогут зарядить автомобиль, когда он припаркован на улице, и способны производить достаточно электроэнергии, чтобы проехать дополнительные 1800 километров в год. Однако в этом случае придется забыть о панорамной крыше.

Электрический кроссовер создан на платформе Toyota "e-TNGA". Как пишет "Авторевю", эта платформа имеет компактные унифицированные моторные модули (со встроенными инверторами и редукторами), а тяговая батарея расположена под полом и интегрирована в силовую структуру кузова. Передняя подвеска – типа McPherson, сзади – двойные поперечные рычаги.

Некоторые модели опционально будут оснащены прямоугольным рулем-штурвалом, который позволяет водителям маневрировать автомобилем без необходимости перехода из рук в руки, благодаря рулевому управлению "по проводам". Отмечается, что Toyota станет вторым автопроизводителем после Infiniti, который начнет устанавливать такую систему на серийные авто. Рулевое управление будет иметь несколько режимов работы, ведь механизм без вала позволяет установить любое передаточное отношение. В "остром" режиме от упора до упора он будет делать меньше пол - всего 150 градусов.

Базовая Toyota bZ4X имеет передний привод и один электродвигатель мощностью 204 л. с. Полноприводная версия оснащена двумя одинаковыми двигателями (по одному на каждой оси), которые выдают по 109 л. с., суммарно - 218 сил. Обе модификации имеют одинаковую литий-ионную батарею емкостью 71,4 кВт∙ч. Рабочее напряжение – 355 вольт, а максимальная мощность зарядки от терминала постоянного тока – 150 кВт. Для подзарядки кроссовера на 80% уйдет полчаса.

Переднеприводный кроссовер разогнаться до 100 км/ч за 8,4 секунды, а полноприводный - за 7,7 сек. Дальность хода на одной зарядке пока что указана примерно: 500 и 460 км по циклу WLTC соответственно.

Расшифровать название bZ4X несложно. Буквосочетания bZ используется для всего семейства электромобилей на новой платформе e-TNGA и означает "beyond Zero", подчеркивая нулевые выбросы углекислого газа. Четверка говорит о положении модели в иерархии, а X - это кроссовер.

Как сообщал УНИАН, ранее в Toyota заявили о разработке твердотельного аккумулятора, который можно будет полностью зарядить всего за 15 минут. Также, такая батарея должна обеспечить высокую удельную плотность энергии, запас хода, длительный срок эксплуатации, безопасность и возможность эксплуатации в экстремальных температурах.

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Автор: Александр Топчий