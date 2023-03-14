В Укрзализнице рассказали, что чаще всего забывают украинцы в поездах / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Пассажиры "Укрзализныци" время от времени что-то забывают в поездах. Такие вещи находят проводники и передают их в службу спасения забытых вещей.

"Укрзализныця находит и возвращает владельцам 63% вещей, забытых в поездах во время путешествия. С начала года пассажиры 1370 раз обращались в контактный центр Укрзализныци с просьбами найти потерянные вещи", - говорится в сообщении Укрзализныци в Telegram-канале.

Что чаще всего забывают пассажиры в поездах:

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  • кошельки;
  • детские игрушки;
  • телефоны;
  • документы;
  • зарядные устройства.

Кроме того, в компании назвали самые необычные вещи, которые находили в вагонах:

  • номерные знаки для авто;
  • церковная шапка;
  • детский горшок;
  • тепловизор;
  • рулон линолеума;
  • аппарат для выращивания семян;
  • шахматная доска.

Что забывают пассажиры метро - неожижанный ответ

За первое полугодие 2021 года работники метрополитена нашли 177 предметов, которые забыли люди. Самые интересные из "потеряшек" - церковные вещи и огромный массажер.

При этом в киевском метро отметили, что летом пассажиры забывают очки, самокаты, детские рюкзаки, шляпы, а в холодную пору года - шарфы, перчатки, шапки, а весной - зонты, куртки, рюкзаки.

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