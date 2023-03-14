Пассажиры "Укрзализныци" время от времени что-то забывают в поездах. Такие вещи находят проводники и передают их в службу спасения забытых вещей.
"Укрзализныця находит и возвращает владельцам 63% вещей, забытых в поездах во время путешествия. С начала года пассажиры 1370 раз обращались в контактный центр Укрзализныци с просьбами найти потерянные вещи", - говорится в сообщении Укрзализныци в Telegram-канале.
Что чаще всего забывают пассажиры в поездах:
- кошельки;
- детские игрушки;
- телефоны;
- документы;
- зарядные устройства.
Кроме того, в компании назвали самые необычные вещи, которые находили в вагонах:
- номерные знаки для авто;
- церковная шапка;
- детский горшок;
- тепловизор;
- рулон линолеума;
- аппарат для выращивания семян;
- шахматная доска.
Что забывают пассажиры метро - неожижанный ответ
За первое полугодие 2021 года работники метрополитена нашли 177 предметов, которые забыли люди. Самые интересные из "потеряшек" - церковные вещи и огромный массажер.
При этом в киевском метро отметили, что летом пассажиры забывают очки, самокаты, детские рюкзаки, шляпы, а в холодную пору года - шарфы, перчатки, шапки, а весной - зонты, куртки, рюкзаки.