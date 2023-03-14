Все, что пассажиры забывают в вагонах, проводники относят в службу спасения забытых вещей.

Пассажиры "Укрзализныци" время от времени что-то забывают в поездах. Такие вещи находят проводники и передают их в службу спасения забытых вещей.

"Укрзализныця находит и возвращает владельцам 63% вещей, забытых в поездах во время путешествия. С начала года пассажиры 1370 раз обращались в контактный центр Укрзализныци с просьбами найти потерянные вещи", - говорится в сообщении Укрзализныци в Telegram-канале.

Что чаще всего забывают пассажиры в поездах:

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кошельки;

детские игрушки;

телефоны;

документы;

зарядные устройства.

Кроме того, в компании назвали самые необычные вещи, которые находили в вагонах:

номерные знаки для авто;

церковная шапка;

детский горшок;

тепловизор;

рулон линолеума;

аппарат для выращивания семян;

шахматная доска.

Что забывают пассажиры метро - неожижанный ответ

За первое полугодие 2021 года работники метрополитена нашли 177 предметов, которые забыли люди. Самые интересные из "потеряшек" - церковные вещи и огромный массажер.

При этом в киевском метро отметили, что летом пассажиры забывают очки, самокаты, детские рюкзаки, шляпы, а в холодную пору года - шарфы, перчатки, шапки, а весной - зонты, куртки, рюкзаки.

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