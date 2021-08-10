Tesla перенесла выпуск пикапа Cybertruck на 2022 год.

Автокомпания Tesla перенесла выпуск пикапа Cybertruck на 2022 год.

Об этом сообщается на сайте Tesla. При попытке оформить заказ на автомобиль, потенциальные покупатели видят уведомление о том, что запланированный выпуск пикапа перенесен.

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Да данный момент пользователи могут выбрать комплектацию и внести предоплату в размере $100.

Окончательно выбрать конфигурацию покупатели смогут не раньше 2022 года, когда автомобили поступят в серийное производство.

Cybertruck: что необходимо знать

Информация о запуске Cybertruck в 2019 году вызвала ажиотаж из-за необычного дизайна автомобиля.

По словам Маска, компания получила около 250 000 заказов всего за неделю после дебюта Cybertruck.

В сентябре на ежегодных собраниях акционеров Tesla и во время мероприятия Battery Day Маск сообщил, что Tesla получила так много заказов Cybertruck, что перестала их считать.

В презентации для инвесторов за I квартал Tesla указано, что Cybertruck "все еще находятся в разработке". Ожидается, что компания представить отчет о ходе работ и результаты за второй квартал 26 июля.

16 июля 2021 года СЕО Tesla Илон Маск признал, что есть шанс, что будущий Cybertruck окажется провальной идеей.

Макс заявил, что ему плевать на риски провала, так как лично ему нравится дизайн автомобиля.

"Откровенно говоря, всегда есть шанс, что Cybertruck провалится, потому что он так не похож ни на что другое. Мне все равно. Другие машины выглядят одинаково, но Cybertruck выглядит так, как будто его сделали пришельцы из будущего", - заявил Илон Маск.

Автор: Елена Коваленко