Средняя цена бензина в Украине по состоянию на 11 февраля составляет 25,76 грн/л за бензин марки А-92, 26,77 грн/л за бензин марки А-95.

Розничные операторы 11 февраля повысили цены на бензины и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.

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Средняя цена бензина в Украине по состоянию на 11 февраля составляет 25,76 грн/л за бензин марки А-92 и 26,77 грн/л за бензин марки А-95.

В частности, «БРСМ-Нафта» в большинстве областей своего присутствия подняла цены на дизельное топливо на 10-20 коп./л, до 22,99-23,19 грн/л. При этом в среднем по сети ДТ подорожало на 9 коп./л, до 23,34 грн/л. Цена бензинов на «БРСМ» осталась на прежнем уровне.

Glusco увеличила стоимость бензинов и дизельного топлива на 20 коп./л: А-92 и ДТ — до 27,35 грн/л, А-95 — до 28,35 грн/л. «Двойка» на станциях KLO подорожала на 10 коп./л, до 26,99 грн/л.

Marshal подняла цены на бензины на 30 коп./л, ДТ — на 50 коп./л.

Такие сети как Motto, Prime, «Катрал», BVS, SUN OIL и др. подняли цены на топливо в пределах 10-25 коп./л.

Предыдущее подорожание

Розничные операторы 15 января повысили цены на бензины и дизельное топливо.

18 января 2021 года розничные операторы также повысили цены на бензины и дизельное топливо.

Розничные операторы 19 января также повысили цены на бензины и дизельное топливо.

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Автор: УНИАН